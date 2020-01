/R E P R I S E -- Avis média - Héroux-Devtek annonce la date de la téléconférence pour discuter des résultats du troisième trimestre de l'exercice 2020/





LONGUEUIL, QC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), fabricant international chef de file de produits aérospatiaux, dévoilera ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2019, le jeudi 6 février 2020, avant l'ouverture des marchés. Une téléconférence pour discuter des résultats sera tenue la même journée à 8 h 30 (heure de l'Est).

TÉLÉCONFÉRENCE

Ouverte aux : Analystes, investisseurs et autres personnes intéressées Date : Le jeudi 6 février 2020 Heure : 8 h 30 (heure de l'Est) Détails de l'appel : 1-888-231-8191 (pour tous les participants d'Amérique du Nord)

647-427-7450 (pour tous les participants d'outre-mer)

Veuillez téléphoner 15 minutes avant le début prévu de la téléconférence.

Si vous êtes dans l'impossibilité de participer, vous pourrez accéder à un enregistrement en téléphonant sans frais au 1-855-859-2056 et en composant le code 8169806 à l'aide de votre clavier téléphonique. Les numéros locaux pour Toronto et Montréal sont les 416-849-0833 et 514-807-9274 respectivement. Cet enregistrement sera disponible du jeudi 6 février 2020 dès 11 h 30 jusqu'à 23 h 59, le jeudi 13 février 2020.

DIFFUSION SUR LE WEB

La conférence en direct et en différé sera également disponible dans la section Investisseurs du site Internet de la Société, sous Événements.

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires et le rapport de gestion seront disponibles sur le site Internet de Héroux-Devtek : www.herouxdevtek.com

Les médias souhaitant citer un analyste devront obtenir son approbation.

À PROPOS D'HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 50 % aux États- Unis. Le siège social de la Société est situé à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

SOURCE Héroux-Devtek Inc.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2020 à 08:00 et diffusé par :