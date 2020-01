Kx technology a été choisie par Sumitomo Mitsui Banking Corporation pour alimenter l'infrastructure du marché électronique de change de nouvelle génération





Kx, une division de First Derivatives plc (LSE:FDP), annonce avoir été choisie par Sumitomo Mitsui Banking Corporation pour construire et gérer sa plateforme de change électronique (e-FX) de nouvelle génération. Dans le cadre d'un accord pluriannuel, Kx fournira à Sumitomo Mitsui Banking Corporation et à ses clients une solution offrant une exécution électronique supérieure, de vastes capacités de distribution, un trading algorithmique, et une gestion efficace des risques - tout ceci soutenu par une analyse avancée pré- et post-négociations en temps réel.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation procède actuellement à la phase 1. La société bénéficie déjà d'une réduction des écarts de taux, d'une liquidité plus profonde et de taux de remplissage supérieurs. La solution est constituée de trois composants: Kx for Flow, Algo Risk Management et FX Analytics - éléments clés de la plateforme e-FX de négoce de pointe de Kx. Ces éléments combinent des techniques sophistiquées de gestion des commandes et de la tarification, ainsi que des algorithmes de négociation et une distribution personnalisés d'importantes liquidités vers plusieurs circuits de distribution, ce qui permet à Sumitomo Mitsui Banking Corporation de continuer à accroître sa portée client.

Le moteur de base de données de calibre mondial kdb+, qui alimente l'analyse des transactions et la visualisation de pointe, se trouve au coeur de la technologie Kx. Il offre des connaissances sur l'activité et les consommateurs, tout au long du cycle de négociation, garantissant simultanément une vitesse et une performance inégalées dans l'ensemble de la plateforme.

La solution fait partie intégrante de l'écosystème de change de Sumitomo Mitsui Banking Corporation et permet à la banque de fournir rapidement des services complets supérieurs, répondant aux besoins de ses courtiers comme de ses clients.

Katsuhiko Yano, directeur général délégué, Ingénierie des marchés mondiaux chez Sumitomo Mitsui Banking Corporation, a commenté en ces termes: "Le choix de Kx s'est imposé à Sumitomo Mitsui Banking Corporation. La société est bien positionnée pour nous fournir une technologie flexible, modulable et hautes performances qui s'intègre sans heurs à nos systèmes existants et nous fournit la base nous permettant de poursuivre nos croissance et expansion dans le domaine de la négociation de change électronique. L'aptitude de Kx à fournir une plateforme hautement flexible, soutenue par une présence japonaise locale et une portée mondiale, nous permettra de tirer parti de nombreuses opportunités pour Sumitomo Mitsui Banking Corporation et nos clients."

Patrick Brazel, directeur commercial de Kx, a commenté en ces termes: "Nous sommes ravis de nous associer à Sumitomo Mitsui Banking Corporation dans le cadre de cette initiative stratégique. Nos solutions électroniques de change offrent de riches fonctionnalités éclairées par de nombreuses années d'expertise dans le domaine du change et alimentées par les performances de pointe de la technologie Kx à l'échelle mondiale. Cette combinaison offre à nos clients d'importants bénéfices, établissant ainsi Kx comme fournisseur de technologies de premier plan au marché électronique de change.

Kx est une division de First Derivatives, fournisseur mondial de technologies possédant plus de 20 années d'expérience auprès de certains parmi les plus importants établissements financiers, technologiques, de détail, pharmaceutiques, de fabrication et énergétiques au monde. La technologie Kx, qui incorpore la base de données de séries chronologiques kdb+, est un chef de file de l'informatique in-memory hautes performances, de l'analyse en continu et de l'intelligence opérationnelle. Kx fournit les meilleures performance et flexibilité possibles pour l'analyse d'une grande quantité de données et les applications qui manipulent intensivement les données, dans plusieurs industries. Le Groupe est présent depuis 15 bureaux en Europe, Amérique du Nord et Asie Pacifique, dont son siège situé à Newry. Il emploie plus de 2.400 collaborateurs à travers le globe.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) et les sociétés de son groupe proposent une vaste gamme de services financiers axés sur le secteur bancaire. Ces sociétés s'engagent également dans des opérations de crédit-bail, sur titres, sur cartes bancaires, des investissements, de titrisation de prêts hypothécaires, de capital de risque et d'autres activités de crédit.

