Le CDP classe Great-West Lifeco au premier rang des compagnies d'assurance canadiennes pour la cinquième année consécutive





TSX : GWO

WINNIPEG, le 30 janv. 2020 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la note A- (leadership) au questionnaire du CDP sur les changements climatiques pour l'année 2019. Ce questionnaire permet d'identifier les chefs de file mondiaux de la gestion des risques liés au carbone et aux changements climatiques et des occasions de réduction des émissions de carbone. Great-West Lifeco s'est classée au premier rang des compagnies d'assurance au Canada pour une cinquième année consécutive.

«?Dans le cadre de notre philosophie de gestion, Great-West Lifeco est résolue à respecter l'environnement et à adopter une approche équilibrée et viable dans tout ce qu'elle fait?», déclare Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco. «?À cette fin, nous devons notamment comprendre et aborder de façon proactive les incidences éventuelles des changements climatiques sur nos activités et sur le monde qui nous entoure.?»

M. Mahon a aussi mentionné que Great-West Lifeco croit que la transparence et la fiabilité de l'information liée aux changements climatiques peut contribuer à l'exécution de nos fonctions à titre d'assureur, de propriétaire d'actifs et de gestionnaire d'actifs de confiance.

Anciennement appelé le Carbon Disclosure Project, le CDP est un système mondial de divulgation qui permet aux investisseurs, aux entreprises et aux gouvernements de gérer leurs impacts environnementaux. La note du CDP favorise la transparence des entreprises et contribue à guider, à inciter et à évaluer l'action environnementale. En 2019, plus de 8?000 sociétés ont fourni des données au CDP, une augmentation de 20 pour cent par rapport à l'année précédente. Les sociétés déclarantes représentent désormais plus de 50 pour cent de la capitalisation boursière mondiale.

Pour consulter tous les résultats au questionnaire du CDP, allez à l'adresse CDP.net.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, de Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2018, nos compagnies comptaient environ 24?200 employés, 240?000 relations conseillers et des milliers de partenaires de la distribution - tous au service de plus de 31 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 1,6 billion de dollars au 30 septembre 2019 et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site greatwestlifeco.com.?

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2020 à 07:45 et diffusé par :