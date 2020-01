Kubota Canada dévoile la FastBale, une presse à balles rondes en continu





La toute nouvelle FastBale de Kubota marque une innovation révolutionnaire dans le domaine de la mise en balles rondes continues pour le marché canadien

MARKHAM, ON, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Kubota Canada ltée a lancé la FastBale, une addition à sa gamme réputée d'équipement de fenaisons. La FastBale de Kubota permettra à un nombre croissant d'agriculteurs avant-gardistes d'avoir recours à une presse à chambre fixe en continu, au Canada.

«?Kubota est ravie de lancer la FastBale pour le marché canadien. Ce nouveau produit redéfinira le domaine de presse-enrobeuse. Contrairement à une presse à balles conventionnelle, la FastBale permet aux opérateurs d'économiser du temps considérable grâce à sa conception unique qui élimine les arrêts nécessaires pour enrober et décharger les balles?», déclare Yannick Montagano, vice-président, des ventes et du marketing chez Kubota Canada ltée.

La FastBale offre des innovations uniques dans le domaine du pressage de balles depuis l'attachement avec le filet. Sa chambre de compression double et son système d'emballage unique augmentent la qualité du pressage et des balles ainsi que leurs uniformités sans que l'opérateur ait à arrêter, et ce avant que les balles touchent le sol.

La FastBale a été conçue et construite par le Groupe Kverneland, une filiale de Kubota, à Ravenne en Italie. La presse propose un design novateur utilisant deux chambres à balles consécutives : une préchambre et une chambre principale. La préchambre a deux tiers de la taille de la chambre principale, ce qui permet à la FastBale de créer une balle à deux densités provenant d'une chambre de pressage fixe, une nouveauté dans l'industrie. La FastBale est donc l'une des presses les plus compactes sur le marché.

Le processus de pressage commence en insérant le foin dans la préchambre par son gros rotor de 800 mm muni d'un système de coupe de 25 couteaux. Lorsque la balle atteint la densité ajustée dans la préchambre, le flux de récolte et la balle sont transférés dans la chambre principale. Une fois la balle terminée, le flux de récolte retourne dans la préchambre, où le filet est appliqué. La balle dans la chambre principale est ensuite envoyée dans l'enrobeuse, puis placée délicatement sur le sol afin de ne pas rouler. Une fois que la préchambre est de nouveau pleine, le processus se répète. Le pressage peut donc continuer sans interruption, ce qui plaît à tous les utilisateurs.

La FastBale élève la barre dans le domaine de la technologie du pressage au Canada, rendant la tâche des agriculteurs plus facile. Kubota Canada ltée est ravie de lancer ce produit novateur, en continuant de se positionner à titre de chef de file dans le marché des presses à balles rondes canadien.

À propos de Kubota Canada ltée

Kubota Canada ltée (KCL) est une filiale de Kubota Corporation, un fabricant de tracteurs et d'équipements lourds établi à Osaka, au Japon. KCL commercialise et distribue la machinerie agricole et l'équipement conçu et fabriqué par Kubota, comprenant une gamme complète de tracteurs d'une puissance pouvant atteindre 210 chevaux-vapeur, d'accessoires à la hauteur de la performance de ses produits, d'équipements compacts et utilitaires destinés à la construction, à l'aménagement paysager et aux travaux publics, d'équipements résidentiels pour la tonte de pelouse et les travaux jardiniers, de produits commerciaux d'entretien de pelouse ainsi que de véhicules utilitaires. Pour obtenir de la documentation relative aux produits ou une liste des concessionnaires, visitez kubota.ca ou communiquez directement avec KCL au 5900, 14th Avenue, Markham (Ontario), L3S 4K4.

À propos de Kverneland Group

Filiale de Kubota Corporation, Kverneland Group est une entreprise d'envergure internationale de pointe, qui développe, produit et distribue de la machinerie et des services agricoles. Son engagement envers l'innovation lui permet d'offrir une gamme de produits variés et uniques de haute qualité. Kverneland Group propose aux communautés professionnelles agricoles un vaste éventail de produits dans le domaine de la préparation du sol, des semences, du fourrage et de l'équipement de pressage de balles, de l'épandage et des solutions électroniques pour les tracteurs et la machinerie destinés à l'agriculture. Pour plus de renseignements sur Kverneland Group, veuillez visiter l'adresse ca-fr.kverneland.com.

