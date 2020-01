Vos gestes ont compté! La Journée Bell Cause pour la cause a établi un nouveau record grâce à l'envoi de 154 387 425 messages de soutien envers la santé mentale, et à 7 719 371,25 $ de plus en dons de Bell pour la santé mentale au Canada





« En santé mentale, tous les gestes comptent » était le thème de la plus grande conversation au monde sur la santé mentale dans le cadre du 10 e anniversaire de la Journée Bell Cause pour la cause.

anniversaire de la Journée Bell Cause pour la cause. Le nombre total de communications, dont les appels, les messages texte et les participations dans les médias sociaux sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube ont passé de 6,2 % en 2019 à 154 387 425.

#BellLetsTalk a été une fois de plus le mot-clic le plus populaire sur Twitter au Canada et dans le monde.

Grâce au don de 5 cents par interaction, Bell versera 7 719 371,25 $ de plus à des initiatives canadiennes en santé mentale. Ce montant porte l'engagement financier total de l'entreprise à 108 415 135 $.

MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les Canadiens ainsi que des gens partout dans le monde ont pris le thème de la Journée Bell Cause pour la cause 2020, « En santé mentale, tous les gestes comptent », à coeur. Ils ont envoyé un nombre record de 154 387 425 messages de soutien envers la santé mentale à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause et ont fait en sorte que les nouveaux dons de Bell en matière de santé mentale s'élèvent à 7 719 371,25 $.

« Le message sur la santé mentale a trouvé écho comme jamais auparavant. C'est un résultat incroyable pour le 10e anniversaire de la Journée Bell Cause pour la cause, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de Bell Canada et BCE. Hier, dans chaque région du pays, les Canadiens ont posé des gestes par un nombre record de messages pour la Journée Bell Cause pour la cause et d'innombrables activités en soutien à la santé mentale pour montrer leur désir que les personnes aux prises avec une maladie mentale obtiennent l'aide dont elles ont besoin. Merci à tous de votre soutien réellement inspirant à l'égard du progrès en matière de santé mentale. »

« Je tiens à tous vous remercier d'avoir répondu à l'appel à l'action dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause et de vous être rassemblés pour discuter de toutes les façons dont nous pouvons réellement changer la vie des personnes aux prises avec une maladie mentale, a dit Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Nous avons réalisé des progrès incroyables pour faire connaître et accepter les enjeux liés à la santé mentale et maintenant, nous faisons en sorte que tous les gestes comptent. Je vous invite à en apprendre davantage sur les gestes, petits et grands, que vous pouvez poser pour créer un changement positif pour les personnes vivant avec une maladie mentale. »

Entre minuit à Terre-Neuve-et-Labrador et minuit, heure du Pacifique, il y a eu 154 387 425 interactions Bell Cause pour la cause admissibles, ce qui constitue une augmentation de plus de 6 % par rapport à l'année dernière. Les interactions admissibles comprennent les appels mobiles, les interurbains et les messages texte par des abonnés de Bell, ainsi que les tweets, les retweets, les filtres, les cadres et les visionnements de vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube, toutes ces interactions étant faites sans frais par les participants, autres que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet et service de téléphonie.

Les influenceurs passent à l'action sur les médias sociaux

L'engagement sur les médias sociaux dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause a atteint 29 041 988 interactions hier. Le mot-clic #BellLetsTalk a encore une fois été le plus populaire sur Twitter au Canada et dans le monde entier.

Des chefs d'État et des personnes influentes du Canada et de partout dans le monde ont émis des messages de soutien, comme le premier ministre Justin Trudeau , le duc et la duchesse de Sussex , les leaders de tous les partis fédéraux, provinciaux et territoriaux, des leaders locaux, des équipes et des associations sportives ainsi que des athlètes, des ministères, des membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, des grandes entreprises canadiennes, des leaders du milieu de la santé, des syndicats, des étudiants et des professeurs, des artistes et des célébrités du monde entier, ainsi que des centaines de partenaires de Bell Cause pour la cause d'un bout à l'autre du pays. Visitez le site Bell.ca/Cause pour voir des faits saillants.

Les activités de la Journée Bell Cause pour la cause au Canada

Les Canadiens ont pris part à des activités organisées aux quatre coins du pays pour souligner la Journée Bell Cause pour la cause; des porte-paroles, des ambassadeurs et des amis de Bell Cause pour la cause se sont joints à eux pour partager leurs messages d'espoir et de rétablissement. Les étudiants de 231 universités et collèges ont discuté de santé mentale sur les campus et en ont appris plus sur les mesures de soutien qui leur sont offertes dans le cadre de plus de 550 activités. De plus, le drapeau Bell Cause pour la cause a été levé par les communautés et partenaires partout au Canada et dans le monde, de la station Alert des Forces canadiennes près du pôle Nord, à la base antarctique Amundsen-Scott, et par les troupes canadiennes déployées outre-mer.

Nous remercions nos formidables porte-paroles de Bell Cause pour la cause Clara Hughes, Stefie Shock, Michel Mpambara, Marie-Soleil Dion, Étienne Boulay, Michael Landsberg, Howie Mandel et Mary Walsh, ainsi que les ambassadeurs communautaires la musicienne Florence K, l'actrice Véronique Bannon, le golfeur professionnel Andrew Jensen, l'ancien joueur de la LCF Shea Emry, l'ancien combattant Bruno Guévremont et l'actrice Jessica Holmes, d'avoir continué à partager leurs témoignages avec tous les Canadiens.

Nouveaux projets Bell Cause pour la cause

En prévision de la Journée Bell Cause pour la cause 2020, un financement supplémentaire de près de 1,3 million de dollars pour des projets en santé mentale a été annoncé :

Un don conjoint de 500 000 $ avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et Northwestel afin de fournir des services de santé mentale pour les enfants, les jeunes et les familles du Nord par l'entremise de l' Institut des Familles Solides , un partenaire de Bell Cause pour la cause également actif dans les provinces de l'Atlantique et au Manitoba .

, un partenaire de Bell Cause pour la cause également actif dans les provinces de l'Atlantique et au Un don de 420 000 $ à la William Osler Health Foundation afin de soutenir une nouvelle clinique de stimulation magnétique transcrânienne répétitive (SMTr) à l'hôpital Civic de Brampton .

afin de soutenir une nouvelle clinique de stimulation magnétique transcrânienne répétitive (SMTr) à l'hôpital Civic de . Un don conjoint de 300 000 $ à la Fondation de ma vie pour le réaménagement des services psychiatriques dans trois hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

pour le réaménagement des services psychiatriques dans trois hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un don de 110 000 $ à la Peguis Foundation et au SunLodge Village afin de soutenir un programme de mieux-être basé sur des activités traditionnelles liées à la terre destiné aux jeunes à risque de la Première Nation de Peguis , au Manitoba .

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause, qui s'élève à 2 millions de dollars et soutient des organismes de bienfaisance locaux oeuvrant en santé mentale, accepte maintenant les demandes de don. Les organismes de bienfaisance enregistrés sont invités à faire une demande de don pouvant aller jusqu'à 25 000 $. Depuis 2011, le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a soutenu plus de 650 organismes locaux de santé mentale partout au pays.

La période de demande pour 2020 se termine le 16 mars et tous les dons du Fonds communautaire pour 2020 seront versés avant le 31 décembre 2020. Pour faire une demande de don, visitez le site Bell.ca/Cause .

Émissions spéciales de Bell Média sur la santé mentale

Awareness, Acceptance, and Action: A Bell Let's Talk Day Primetime Special, animée par Marci Ien de The Social et Anne-Marie Mediwake de Your Morning, a été diffusée en heures de grande écoute hier soir sur les ondes des chaînes CTV et CTV2. Elle est désormais accessible sur le site CTV.ca , l' application CTV et sur la plateforme Crave, où les téléspectateurs peuvent également regarder des émissions spéciales des Journées Bell Cause pour la cause antérieures.

Le documentaire francophone sur la santé mentale Plus forts ensemble met en lumière les membres de la famille et les amis de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Il met en vedette Michel Charette, qui a dû composer avec des parents anxieux, et qui va à la rencontre de gens devenus des proches aidants. Le documentaire a été diffusé hier soir sur les ondes des chaînes RDS, Canal Vie, Canal D, Z et sur la plateforme Crave. Il est maintenant accessible sur les sites VRAK.tv , RDS.ca , Canal Vie , Z et Canal D .

Pour en savoir plus sur Bell Cause pour la cause, veuillez visiter le site Bell.ca/Cause .

