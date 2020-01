Mitratech acquiert ClusterSeven pour créer la première suite de l'industrie dédiée à la confidentialité des données et à la gouvernance des informations





L'intégration de ClusterSeven aux produits existants de Mitratech crée un ensemble de solutions de bout en bout qui permet aux équipes de conformité de devenir un centre de service et d'excellence pour toute l'entreprise

AUSTIN, Texas, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Mitratech, fournisseur de logiciels juridiques et de conformité de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de ClusterSeven Ltd. En proposant les produits de ClusterSeven aux côtés de ses solutions existantes de gouvernance, de risque et de conformité, Mitratech présente la toute première suite de solutions de bout en bout spécifiquement destinée à accroître les efforts des entreprises en matière de confidentialité des données et de gouvernance des informations.

En ajoutant des solutions de ClusterSeven à sa solide gamme de produits, Mitratech propose désormais une offre complète regroupant tous les outils nécessaires pour garantir la confidentialité des données, renforcer la gouvernance des informations et satisfaire aux contrôles réglementaires.

Basée à Londres, au Royaume-Uni, la société ClusterSeven propose une solution unique et innovante pour découvrir, gérer et surveiller le Shadow IT, c.-à-d. les applications, les feuilles de calcul, les ressources de données et autres applications cachées et sensibles relevant de l'ordinateur de l'utilisateur final (EUC) qui échappent au contrôle informatique auquel s'en remet l'entreprise.

La nouvelle suite de solutions dotera les équipes de conformité de capacités de gestion et d'atténuation des risques :

Les équipes de gouvernance, gestion des risques et conformité (GRC) seront en mesure de gérer les obligations face aux milliers de réglementations en perpétuelle évolution.

Elles pourront traduire rapidement et facilement les obligations en politiques et procédures qu'elles pourront rapidement créer, réviser, communiquer et faire observer.

Elles disposeront d'une visibilité sur les applications, les feuilles de calcul, les liens, les ressources de données cachées et sensibles qui existent au sein de l'entreprise, mais qui échappent au contrôle informatique.

Elles pourront rassembler, gérer et extraire les données et le contenu critique au moyen d'un référentiel central sécurisé considéré comme source unique de vérité ( single source of truth ).

). Elles seront en capacité d'intégrer les meilleures pratiques de politique et de gouvernance des informations dans les processus opérationnels de l'entreprise grâce à l'automatisation des flux de travail.

« Grâce à cette acquisition, nous sommes en mesure de proposer à nos clients la suite de solutions de bout en bout la plus complète du marché dans le domaine de la gestion des risques et de la conformité », a déclaré Mike Williams, PDG de Mitratech. « Aucun autre fournisseur ne propose de portefeuille de produits de cette ampleur et de cette qualité. Et personne d'autre n'a derrière ses produits une équipe aussi expérimentée, compétente et attachée à la réussite des clients que celle que nous avons constituée. »

Henry Umney, PDG de ClusterSeven, a précisé : « Les circonstances étaient favorables et le moment opportun pour répondre aux demandes précises du marché. Nous avons observé que les complexités réglementaires et la nécessité de gérer et d'atténuer les risques financiers, opérationnels, réglementaires et réputationnels en appliquant la gouvernance aux ordinateurs des utilisateurs finaux et à l'ensemble du parc informatique relevant du Shadow IT d'une entreprise pour maintenir l'intégrité des données poussent les entreprises à demander des solutions technologiques complètes. L'intégration de ClusterSeven à la gamme de solutions Enterprise Compliance Suite (ECS) de Mitratech répond à ce besoin très réel et urgent. »

À propos de Mitratech

Mitratech est un solide partenaire technologique mondial qui oeuvre auprès des professionnels du droit juridique, des risques et de la conformité. La société propose un portefeuille éprouvé de solutions de bout en bout permettant de déployer les meilleures pratiques opérationnelles à travers toute l'entreprise, normalisant ainsi les processus et accélérant le retour sur investissement. Les équipes juridiques et les équipes de gouvernance, gestion des risques et conformité (GRC) sont ainsi plus à même de répondre aux besoins en constante évolution d'une entreprise moderne et dynamique. Pour de plus amples informations, consultez www.mitratech.com.

