/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Bains participera au Sommet économique Canada 360o/





OTTAWA, le 29 janv. 2020 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, se joindra à la journaliste économique Amanda Lang pour une discussion informelle dans le cadre du Sommet économique Canada 360o organisé par la Chambre de commerce du Canada. Le ministre Bains traitera notamment du développement d'une économie plus inclusive et abordable, tout en protégeant l'environnement.

Date : Le jeudi 30 janvier 2020



Heure : 14 h 30 (heure de l'Est)



Lieu : District de la découverte MaRS

101, rue College

Toronto (Ontario)

Note à l'intention des médias :

Les journalistes qui souhaitent assister à la discussion informelle sont priés de s'inscrire par courriel auprès de Phil Taylor, directeur associé aux Communications externes à la Chambre de commerce du Canada : ptaylor@chamber.ca.

