Les cinq catégories remportées par Moody's Analytics publiées dans le CeFProtm Fintech Leaders Report





Moody's Analytics, chef de file mondial du renseignement financier, se place au premier rang dans cinq catégories selon le dernier Center for Financial Professionals (CeFPro) Fintech Leaders report 2020 :

Gestion du bilan

Risque de crédit

Modèle de Risque

Reporting réglementaire

Simulation de crise

Nous sommes la seule entreprise à nous classer première dans cinq des trente catégories individuelles incluses dans le rapport. Ce dernier présente également un « classement des cinquante premières entreprises de l'écosystème », dans lequel nous occupons le cinquième rang.

« C'est pour nous un honneur de figurer dans le CeFPro's Fintech Leaders report », a déclaré Andy Frepp, directeur exécutif chez Moody's Analytics. « Nous développons des solutions technologiques modulaires et évolutives qui exploitent nos données et analyses à la pointe du secteur, toutes dans le but de permettre aux clients de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Cette importante publication valide nos efforts et met en relief nos solides compétences. »

« FinTech Leaders place Moody's Analytics en pôle position dans pas moins de cinq catégories et ceci peut être considéré comme une reconnaissance du secteur, avec un impressionnant cinquième rang au classement général du FinTech Leaders Ecosystem, » déclare Andreas Simou, directeur général, CeFPro. « Les votes exprimés par le secteur et qui ont permis à Moody's Analytics d'occuper les premiers rangs, reflètent ainsi l'envergure des prestations de l'entreprise. »

Le service du CeFPro chargé de la recherche et de l'analyse, a interrogé une communauté de professionnels dans les domaines de la finance, de la technologie, des opérations, de la gestion des risques, du juridique et de la conformité afin de définir le classement des catégories. Les votes et les entrevues menés par le Conseil consultatif FinTech spécialisé du CeFPro (listé dans le rapport) ont été suivis d'un dernier contrôle effectué par le directeur général du CEFPro. Les classements généraux s'appuient sur les votes exprimés concernant les catégories individuelles.

Le classement dans le rapport CeFPro fait suite à une année 2019 record des solutions technologiques de Moody's Analytics. Les risk technology awards 2019 remportés dans six catégories figurent parmi plus de 50 récompenses gagnées l'an dernier. Voir la liste complète des prix et récompenses du secteur.

Moody's Analytics, Moody's, et tout autres noms ainsi que les logos et pictogrammes identifiant Moody's Analytics et/ou ses produits et services sont des marques déposées par Moody's Analytics, Inc. ou ses filiales. Toutes les marques de tiers mentionnées dans cet article sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignement financiers et des outils analytiques qui permettent aux chefs d'entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources de l'information et notre application innovante de la technologie permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en évolution. Nous sommes connus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, composées d'outils de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, réunis pour offrir une expérience client transparente. Nous créons la confiance dans des milliers d'entreprises dans le monde entier, grâce à notre engagement envers l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins des clients. Pour plus d'informations sur Moody's Analytics, veuillez visiter notre site internet ou rejoignez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 10 900 personnes dans le monde et est implantée dans 44 pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2020 à 05:35 et diffusé par :