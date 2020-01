Les dépenses excessives de la période des Fêtes sont à la hausse, mais les Canadiens remboursent ces dépenses superflues - sondage de RBC





Les Canadiens déclarent qu'ils ont bon espoir de pouvoir économiser davantage

Les hommes ont dépensé beaucoup plus que les femmes

Un tiers des personnes qui ont dépensé plus que prévu ont déjà réglé la totalité de leurs achats des Fêtes

TORONTO, le 30 janv. 2020 /CNW/ - En dépit de leurs bonnes intentions, plus du tiers (36 %) des consommateurs canadiens ont dépassé leur budget de 459 $ en moyenne pendant la période des Fêtes 2019, une augmentation de 384 $ par rapport à l'année précédente. Les hommes ont distancé les femmes (544 $ comparativement à 372 $) et les Canadiens de 34 à 55 ans sont ceux qui ont le plus dépensé (531 $), selon le sondage annuel de RBC sur les achats des Fêtes et les perspectives d'épargne.

La bonne nouvelle : un tiers (32 %) d'entre eux ont déjà réglé la totalité de leurs achats des Fêtes. Le reste des personnes ayant dépassé leur budget ont l'intention de couvrir ces dépenses de diverses façons, notamment en dépensant moins sur les frais de subsistance courants (25 %) et en réduisant leurs dépenses consacrées au divertissement, au lunch et au café (24 %).

« Chaque dollar compte, que vous décidiez de l'épargner ou simplement de ne pas le dépenser, dit Niranjan Vivekanandan, vice-président, Placements à terme et épargne, RBC. Se passer de petites gâteries peut finir par rapporter gros - vous n'avez pas à faire de grands sacrifices pour mettre de l'ordre dans vos finances et faire croître votre épargne. Nous constatons que bien des Canadiens adoptent de saines habitudes financières qui, non seulement les aident à payer leurs factures, mais, ce qui est tout aussi important, les aident à accroître leur épargne pour les choses qui comptent réellement pour eux. »

Parmi les plus grands regrets des Canadiens quant à la dernière période des Fêtes : ne pas avoir passé assez de temps avec la famille et les amis (14 %), ne pas avoir fait de budget et le respecter (10 %) et avoir acheté trop de cadeaux (7 %). Les personnes ayant dépassé leur budget ont également cerné quatre choses qu'elles feraient différemment pour se préparer à la prochaine période des Fêtes :

Mettre de l'argent de côté à intervalles réguliers (37 %)

Dépenser moins/résister à la tentation de dépenser plus que ce que j'ai économisé (30 %)

Établir un budget pour les Fêtes (28 %)

Passer plus de temps à rechercher les aubaines (27 %)

Quand on leur a demandé combien elles pensaient pouvoir épargner chaque mois sans trop s'en rendre compte, 30 % de ces personnes ont estimé qu'elles pourraient épargner 64 $ de plus par mois, alors que 44 % ont répondu qu'elles n'en avaient aucune idée. Un quart d'entre elles (26 %) ont admis qu'elles n'épargnaient pas en ce moment. Comme le fait remarquer M. Vivekanandan, pour profiter de l'épargne, il faut prendre des mesures pour la faire croître.

« Lorsqu'il est question d'épargner plus, nous sommes tous animés des meilleures intentions, surtout en début d'année. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes dit "Je vais faire mon lunch" ou "Je n'achèterai pas de café aujourd'hui". Les petits montants s'additionnent, et c'est là où la technologie peut vraiment changer la donne, » dit M. Vivekanandan. « Notre solution d'épargne - TrouvÉpargne NOMI - utilise une technologie de prévision pour anticiper vos dépenses mensuelles et mettre de l'argent de côté automatiquement pour vous. Et cela fonctionne vraiment - jusqu'à présent, TrouvÉpargne NOMI a aidé ses utilisateurs à épargner en moyenne environ 200 $ par mois. Cela fait beaucoup de café ! »

SONDAGE RBC SUR LES ACHATS ET LES PERSPECTIVES D'ÉPARGNE

Comparaisons entre les régions et les sexes

Réponses CAN BC AB SK/ MB ON QC Atl H F TOUS LES

RÉPONDANTS :

















Oui, j'ai trop

dépensé durant les

Fêtes 36 % 38 % 35 % 27 % 38 % 36 % 30 % 35 % 37 % PERSONNES

AYANT DÉPASSÉ

LEUR BUDGET :

















Montant dépensé en

trop 459 $ 470 $ 384 $ 387 $ 435 $ 538 $ 432 $ 544 $ 372 $ J'ai trop dépensé, et

j'ai l'intention de

réduire les frais de

subsistance

courants (p. ex.,

câble, téléphone,

épicerie) 25 % 28 % 29 % 35 % 25 % 21 % 20 % 23 % 27 % J'ai trop dépensé,

j'ai l'intention de

réduire les

dépenses liées au

divertissement, aux

lunchs et aux cafés 24 % 24 % 25 % 30 % 21 % 27 % 30 % 20 % 28 % J'ai trop dépensé,

je ne sais pas

comment

rembourser ces

dépenses

supplémentaires 7 % 2 % 11 % 9 % 9 % 7 % 6 % 6 % 9 % J'ai déjà remboursé

mes dépenses

superflues 32 % 41 % 16 % 28 % 33 % 31 % 41 % 32 % 32 % Réponses CAN BC AB SK/ MB ON QC Atl H F TOUS LES

RÉPONDANTS :

















Croient qu'ils

pourraient

épargner ce

montant en plus

par mois sans

faire trop d'effort 64 $ 74 $ 95 $ 49 $ 56 $ 70 $ 34 $ 87 $ 42 $ N'ont aucune idée

combien ils

pourraient

épargner en plus

par mois 44 % 45 % 44 % 47 % 39 % 47 % 50 % 45 % 42 % Je n'économise

aucun montant

par mois 26 % 27 % 25 % 24 % 28 % 22 % 29 % 24 % 28 %

À propos du Sondage RBC sur les achats et les perspectives d'épargne

Ces conclusions sont tirées d'un sondage RBC mené par Ipsos. En tout, 2 000 Canadiens de 18 ans et plus ont répondu au sondage en ligne du 2 au 3 janvier 2020 par l'intermédiaire du site Ipsos Je-dis. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population canadienne déterminée selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à ± 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été sondée. Plus les bassins de la population sont restreints, plus les intervalles de crédibilité sont larges.

TrouvÉpargne NOMI, Perspectives NOMI et Budgets NOMI

NOMI simplifie grandement la gestion de vos dépenses courantes. Des études démontrent que les Canadiens épargnent de moins en moins. Grâce à TrouvÉpargne NOMI, nous aidons les clients à épargner, même lorsqu'ils croient ne pas être en mesure de le faire. Il fait appel à une technologie axée sur les prévisions pour trouver les montants que les clients pourraient épargner, puis les transfère automatiquement à l'épargne. À ce jour, les clients qui utilisent ce service ont épargné en moyenne 200 dollars par mois. Perspectives NOMI aide les clients à gérer leurs finances au moyen de perspectives fondées sur des données fournissant des tendances, alertes et aperçus personnalisés, en temps opportun et établis en fonction de leurs habitudes de consommation et d'épargne. Depuis son lancement, Perspectives NOMI a offert à ses utilisateurs plus de 750 000 perspectives. Budgets NOMI fait disparaître le travail de réflexion et les calculs manuels du processus de création d'un budget. Budgets NOMI surveille de près les dépenses du client et recommande un budget mensuel personnalisé en fonction de ses habitudes. Dans Budgets NOMI, les dépenses sont classées dans cinq principales catégories, et le client reçoit au moyen de l'outil de suivi de l'appli mobile RBC des avis ponctuels lui offrant un moyen de maintenir le cap. En simplifiant l'établissement et le suivi d'un budget, nous facilitons pour les Canadiens la gestion de leurs dépenses et la prise de décisions financières éclairées. Cette année, à la suite du lancement de Budgets NOMI, nous avons aidé plus de 430 000 clients à établir plus de 730 000 budgets. Apprenez-en plus sur toutes ces fonctions de NOMI en cliquant ici.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

