Des projets saoudiens dans des secteurs vitaux font avancer le développement de Socotra





SOCOTRA, Yémen, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen (SDRPY) met actuellement en oeuvre une série de projets essentiels dans l'archipel yéménite de Socotra dans divers secteurs, notamment l'eau, l'énergie, la santé, les transports, l'éducation et la pêche. Le programme aide également les habitants de l'île lors des cyclones et des tempêtes tropicales qui frappent souvent Socotra et qui entraînent des pluies torrentielles et des inondations dévastatrices. Ces projets répondent aux besoins de la population de cette île yéménite, ont un impact positif sur les services dans tous les secteurs et contribuent à améliorer le niveau de vie quotidien et à accroître les opportunités d'emploi grâce au travail qu'ils mettent à disposition.

Eau

Compte tenu de la pénurie d'eau pour les habitations et les établissements publics, ainsi que de fréquentes coupures d'eau dans le gouvernorat de Socotra, le SDRPY a travaillé sur un certain nombre de projets de gestion des ressources en eau dans la province. Ils se traduisent par des livraisons mensuelles de diesel pour faire fonctionner les pompes à eau, la construction de réseaux d'eau, de barrages, de réservoirs, de citernes et de châteaux d'eau, le forage de puits et l'approvisionnement en camions-citernes. Ils ont contribué à répondre aux besoins en eau potable, à fournir de l'eau pour le bétail et l'irrigation agricole et, d'une manière générale, à améliorer la vie des habitants de l'archipel.

Électricité

Le SDRPY a mis en place des projets spéciaux de gestion des ressources énergétiques à Socotra, renforçant ainsi l'efficacité du secteur électrique de la province. Le programme a achevé les travaux de la centrale électrique de Hadibu de 3,75 MW, qui comprend le bâtiment principal de la centrale ainsi que des réservoirs de carburant. Le programme a également fourni à la centrale des dérivés du pétrole et des générateurs de secours pour éviter les pannes de courant. Le SDRPY a également un projet de centrale électrique intégrée dans le district de Qalansiyah, fournissant les bâtiments, des réservoirs et des générateurs.

Santé

Par le biais de ce programme, le Royaume d'Arabie saoudite a soutenu le secteur de la santé du gouvernorat de Socotra avec des projets spécifiques, parmi lesquels l'amélioration du centre de soins maternels et infantiles, désormais équipé, dans le cadre du programme, d'appareils de laboratoire et d'équipements de soins intensifs modernes. Le programme a également fourni à l'hôpital de Socotra des lits, des fournitures et une ambulance entièrement équipée, et a raccordé l'établissement au réseau électrique public. Le SDRPY a travaillé à la réhabilitation et à la restauration des centres de santé de Najd et d'Amdhen, les dotant tous deux d'équipements médicaux.

Transport

Compte tenu de la situation stratégique de l'île de Socotra, le secteur des transports a reçu le soutien du SDRPY en contribuant au développement de son port, afin d'en accroître la capacité et l'efficacité. Cette assistance s'est traduite positivement par les volumes de matériel médical, de fret commercial et d'aide humanitaire qui transitent par le port depuis la mise en place du projet.

Éducation

Le SDRPY a créé quatre écoles à Socotra : l'école Serdahen, l'école Qulansiyah, l'école Moan ibn Jabal à Qadhib et l'école Ali Bin Abi Talib à Demahd. Le programme a également fourni huit bus scolaires et imprimé de nouveaux manuels pour ces centres d'apprentissage.

Pêche

Afin de soutenir la production alimentaire durable, le programme a mis en oeuvre des projets spéciaux dans le secteur de la pêche au profit des pêcheurs touchés par les cyclones et les tempêtes tropicales qui ont frappé la province. L'aide comprend la fourniture de 100 nouveaux bateaux de pêche équipés de moteurs hors-bord modernes pour remplacer ceux qui ont été perdus en mer ou détruits.

Intervention d'urgence et sauvetage

Le Royaume d'Arabie saoudite n'a pas ménagé ses efforts pour venir en aide à Socotra, en répondant de manière répétée aux appels à l'aide, en maintenant ouvertes les routes principales et secondaires susceptibles de s'effondrer lors des cyclones qui ont frappé l'île tout au long de l'année, et en travaillant aux côtés des autorités locales pour assurer la sécurité publique. Le SDRPY facilite la circulation des personnes à Socotra pendant les cyclones et les tempêtes, en faisant fonctionner toutes les machines et les équipements nécessaires et en mobilisant les spécialistes du programme. Le SDRPY a joué un rôle majeur pendant et après les cyclones tropicaux Pawan, Kiyar, Luban et Mekunu.

