Caractéristiques de conception clés de la nouvelle SEAT Leon

Alejandro Mesonero-Romanos , directeur de la conception chez SEAT, révèle les caractéristiques séduisantes de la nouvelle Leon dans une visite sans précédent du Centre de conception SEAT

Dans une vidéo innovante, Mesonero-Romanos montre les diverses zones où la compacte a pris forme

Une nouvelle interprétation de ses proportions, un intérieur encore jamais vu et la toute dernière technologie sont les caractéristiques du bestseller de SEAT

MARTORELL, Espagne, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- L'enregistrement est strictement interdit. Au Centre de conception SEAT, tout est confidentiel, par conséquent, les portables et les caméras sont confisqués à l'entrée. « Cet endroit recèle beaucoup de secrets », déclare le directeur de la conception, Alejandro Mesonero-Romanos. Une exception est pourtant faite cette fois-ci et il nous guide à travers les installations les plus privées de la marque où la nouvelle Leon, qu'il définit en un seul mot : séduisante, a été créée. En voici les points forts.

Une attraction immédiate. Tel était l'objectif de l'équipe lorsqu'elle a imaginé et sculpté les proportions du nouveau modèle, qui optimisent sa présence tant en stationnement que sur la route. « Vu sur le côté, le capot est plus long, plus bas et se termine par une chute verticale prononcée à l'avant. Elle a vraiment du caractère », explique le directeur de la conception.

Sportivité, élégance et simplicité dans son ADN. Le nouveau modèle présente plusieurs différences, mais c'est quand même une Leon. « Il retient l'esprit d'une voiture au caractère résolument sportif, combiné à une dose généreuse d'élégance et de simplicité », ajoute Alejandro Mesonero-Romanos.

Un intérieur douillet comme un cocon. L'intérieur est encore plus innovant. « Nous avons travaillé d'arrache-pied pour créer une expérience numérique inimitable pour le conducteur et les passagers », explique-t-il. Le cockpit a été conçu pour être parfaitement ergonomique et offrir un confort et une sécurité de premier ordre.

Éclairer la voie. « L'éclairage mérite une mention spéciale », précise Alejandro Mesonero-Romanos. La technologie 'Tout LED' améliore la visibilité et les feux arrière forment une ligne lumineuse qui la rend plus expressive, tout en rendant le véhicule hautement visible pour les autres conducteurs. À l'intérieur, la technologie LED crée une ambiance plus enveloppante. Un arc de lumière s'étend de part et d'autre du cockpit et se prolonge le long des portes. « C'est une fusion de fonctionnalité, de minimalisme et d'élégance », conclut-il.

De l'intuition au succès. « En matière de conception, tout notre travail commence avec une simple idée, une intuition, et puis il faut y travailler. Le résultat final ? La meilleure Leon de tous les temps à ce jour », conclut Mesonero alors qu'il passe à la création des modèles du futur.

