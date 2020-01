Son Altesse le Cheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum récompense 10 lauréats de 8 pays lors de la 2e édition des prix mondiaux de l'eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum, annonce la UAE Water Aid Foundation





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Son Altesse le Cheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, président du Dubai Media Council, a récompensé 10 lauréats lors de la 2e édition des prix mondiaux de l'eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Le prix a été lancé par Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum pour encourager les instituions de recherche, les individus et les innovateurs du monde entier à trouver des solutions novatrices et durables pour la pénurie d'eau potable, en utilisant l'énergie solaire. Le prix est supervisé par la UAE Water Aid Foundation (Suqia), sous l'égide des Initiatives Mondiales de Mohammed bin Rashid Al Maktoum et comprend trois catégories principales : le prix des projets innovants, le prix de recherche et de développement innovants et le prix des personnes faisant preuve d'innovation.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu en présence de plusieurs ministres et directeurs de départements gouvernementaux des Émirats arabes unis, d'ambassadeurs, de consuls généraux, de personnalités publiques, de représentants des secteurs public et privé, d'universités et de centres de recherche locaux et internationaux, et d'étudiants d'universités nationales et internationales. Les lauréats du monde entier ont présenté des idées et des projets novateurs qui ont reçu de très nombreux éloges.

Dans la catégorie des projets innovants pour de petits projets, la GivePower Foundation des États-Unis s'est hissée à la première place pour sa ferme hydrolienne BLU Drop. L'entreprise allemande Boreal Light est arrivée en deuxième position avec son projet WaterKiosk. International Business Ventures des Émirats arabes unis, en partenariat avec Zero Mass Water des États-Unis, est arrivé en troisième position avec son projet d'oasis de source Platinum Heritage (PH).

L'université Khalifa des EAU a remporté le prix de la recherche et du développement innovants dans la catégorie des institutions nationales pour le dessalement à faible coût, qui utilise un système de distillation couplé à un projet de chauffe-eau solaire par gravité.

Dans la catégorie des institutions internationales, Liquinex Group de la République de Singapour est arrivé en tête pour son système compact de purification de l'eau. Plasma Waters de la République du Chili a décroché la deuxième place pour son projet « Innovation with Purpose » (Innover dans un but précis). Le projet Maji de la République du Ghana est arrivé en troisième position pour son projet de kiosques solaires.

Le prix des personnes faisant preuve d'innovation pour la jeunesse a été décerné conjointement à Jan Radel, d'Allemagne, pour son projet « d'eau potable pour Malambo », et à Muhammad Wakil Shahzad pour son projet de dessalement solaire fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

