La Société d'investissement palestinienne arabe (APIC) réalise des bénéfices nets de 22,33 millions USD en 2019, soit une croissance de 39,24 % en glissement annuel





RAMALLAH, Palestine, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- L'Arab Palestinian Investment Company (APIC) a fait part de ses résultats financiers préliminaires consolidés (non audités) pour 2019. Dans sa déclaration, Tarek Aggad président-directeur général d'APIC a annoncé que la Société a connu une croissance significative en 2019 par rapport à l'année précédente malgré les nombreuses difficultés environnantes sur les marchés locaux et régionaux ; les recettes totales ont augmenté de 12,51 % pour s'élever à 824,97 millions USD, les bénéfices nets du groupe ont augmenté de 39,24 % pour s'élever à 22,33 millions USD, tandis que les bénéfices nets attribués aux actionnaires de l'APIC ont augmenté de 39,36 % pour s'élever à 18,24 millions USD. De plus, les revenus par action ont augmenté de 21,76 % pour s'élever à 0,21 cent en 2019. Le total des actifs s'élevait à 432,42 millions USD en date du 31 décembre 2019, soit une augmentation de 12,86 % par rapport à 2018. Les capitaux propres nets attribués aux actionnaires d'APIC s'élevaient à 133,02 millions USD en date du 31 décembre 2019, soit une augmentation de 14,79 % par rapport à 2018.

La valeur totale des dividendes distribués s'élevait à 10,5 millions USD, c'est-à-dire 12,8 % du capital d'apport d'APIC.

Aggad a indiqué qu'en 2019, APIC a distribué à ses actionnaires des dividendes en numéraire s'élevant à 5 millions USD (6,1 %), et 5,5 millions USD en actions gratuites (6,7 %). Pour cette raison, la valeur totale des dividendes distribués (actions en numéraire et actions gratuite) s'élevait à 10,5 millions, soit 12,8% du capital d'apport de la Société, e qui représentait 82 millions USD à l'époque.

La capitalisation boursière d'APIC a augmenté de 17,8 %.

Aggad a observé que l' action APIC a maintenu ses bonnes performances tout au long de l'année bien que la bourse de façon générale ait connu une liquidité faible. L'action APIC a clôturé à 2,55 USD à la fin de 2019, soit une croissance de 8,5 % par rapport à la clôture en 2018. La croissance de la capitalisation boursière d'APIC lui a fait atteindre 226,95 millions USD à la fin de 2019, soit une augmentation de 17,8 % en glissement annuel.

APIC a investi 6,4 % de son résultat net dans la responsabilité sociale, représentant 1,42 million USD.

Aggad a souligné qu'APIC a maintenu de façon efficace son rôle de responsabilité sociale envers les communautés chez lesquelles elle intervient et qu'elle continue à former des partenariats stratégiques avec des institutions jouant un rôle actif dans la société palestinienne. Elle les aide dans leurs missions, avec une attention particulière sur les secteurs de l'éducation et de la santé, les projets d'entrepreneuriat et les jeunes, ainsi que par le biais d'un appui aux institutions sociales, caritatives, humanitaires et culturelles. En 2019, 1,42 million USD a été investi dans la responsabilité sociale, ce qui représente 6,4 % des résultats nets du groupe.

À propos d'APIC

APIC est une société de portefeuille d'investissement à participation publique étrangère cotée à la Bourse de Palestine (PEX : APIC). Elle détient des investissements diversifiés couvrant les secteurs des produits manufacturés, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis par l'intermédiaire de neuf filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO) ; Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company ; Arab Palestinian Shopping Centers (BRAVO) ; Arab Leasing Company ; et Arab Palestinian Storage and Cooling Company, employant plus de 2000 personnes par le biais de son groupe de filiales.

Pour davantage d'informations : Fida Musleh/Azar

www.apic.ps

Communiqué envoyé le 30 janvier 2020 à 01:00 et diffusé par :