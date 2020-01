Le NTT Group va lancer la première preuve de concept de ville intelligente d'Asie en collaborant avec Cyberview et Allo en Malaisie





Dans le cadre du projet de l'exercice 2019 du ministère japonais des Affaires internes et des Communications « Recherche sur un modèle de ville intelligente visant à résoudre des problèmes sociaux en Malaisie », basé sur les initiatives de ville intelligente qui ont été lancées dans la Ville de Las Vegas, aux États-Unis, le NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation (ci-après, NTT), NTT Communications Corporation, NTT Ltd., InfoCom Research, Inc., NTT DATA Corporation, NTT COMWARE Corporation) réalisera l'une des premières preuves de concept (proof of concept, PoC) de ville intelligente dans la région de Cyberjaya en Malaisie à partir de février 2020, en collaboration avec des intervenants locaux. Grâce à cette PoC, le NTT Group compte établir un modèle d'entreprise durable tout en vérifiant la possibilité de résoudre des problèmes sociaux en Asie, en utilisant les technologies et le savoir-faire accumulés dans le domaine de la ville intelligente aux États-Unis.

1. Contexte

Dans les pays asiatiques où la croissance économique reste stable, divers problèmes sociaux liés à la croissance économique tels que les embouteillages et les problèmes environnementaux sont devenus apparents, et les attentes pour des solutions basées sur les TIC répondant à ces problèmes augmentent. Parmi les pays asiatiques, la Malaisie, un pays qui a forgé des relations bilatérales amicales et mutuellement bénéfiques avec le Japon par le biais de la politique (Look East) prônée par le premier ministre Mahathir bin Mohamad en 1981, ne fait pas exception. On s'attend fortement à ce que les entreprises japonaises utilisent les technologies et le savoir-faire cultivés à l'échelle mondiale pour contribuer à la résolution des problèmes sociaux et au développement économique de la Malaisie.

Cyberjaya est une ville voisine de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, qui a attiré de nombreuses entreprises de TIC en tant que noyau du Multimedia Super Corridor (MSC) qui a été proposé pendant l'administration du 4e premier ministre, Mahathir bin Mohamad (1990 - 1995). Par ailleurs, le réseau 5G, qui a été mis en fonctionnement à titre d'essai avec l'hébergement du premier OpenLab du pays, a positionné Cyberjaya en tant que zone de test pionnière pour le concept de ville intelligente en Malaisie.

Depuis la création d'une société de groupe (NTT MSC Sdn Bhd) en 1997, le NTT Group a été actif en matière d'investissements et de développement commercial pour contribuer au développement technologique du pays, et a établi de solides relations avec les intervenants sur plusieurs années. Pour le moment, la collaboration a focalisé sur la résolution de problèmes sociaux à l'aide des TIC.

2. Vue d'ensemble de la PoC

Grâce à des tests sur le terrain utilisant la technologie et le savoir-faire des solutions de ville intelligente déployées par le NTT Group avec la Ville de Las Vegas, aux États-Unis, depuis 2018 (*), le NTT Group a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des citoyens et la durabilité des villes au travers de villes intelligentes utilisant les TIC, en étudiant la possibilité de résoudre des problèmes sociaux en Malaisie et de construire des modèles d'entreprise durables, de concert avec des intervenants locaux.

*(communiqué de presse) À propos des solutions de ville intelligente disponibles à Las Vegas, aux États-Unis

https://www.ntt.co.jp/news2018/1812/181208a.html

(1) Caractéristiques des solutions livrées durant le test sur le terrain

La Malaisie est une société motorisée confrontée quotidiennement à des embouteillages, des accidents de la route et à une conduite dangereuse. C'est là l'un des problèmes sociaux émergents qu'une ville intelligente peut résoudre en réalisant des collectes de données et en utilisant les informations sur les véhicules.

Durant le test sur le terrain, basé sur la solution de surveillance des véhicules qui a été fournie à la Ville de Las Vegas en février 2019, le NTT Group personnalisera et fournira une solution similaire répondant aux exigences des intervenants locaux. Spécifiquement, en installant des caméras au croisement où le volume de circulation est le plus important à Cyberjaya, et en analysant les informations sur le volume de circulation et sur les véhicules, le NTT Group a pour objectif de réduire les encombrements, détecter les véhicules volés, et faciliter la création d'entreprises dans le quartier.

(2) Points à vérifier grâce à la PoC

En fonction des résultats du test sur le terrain susmentionné, les questions suivantes seront vérifiées dans le cadre de discussions avec les intervenants.

1) Défis et faisabilité des solutions de ville intelligente déployées dans la Ville de Las Vegas en termes de construction de systèmes et aspects opérationnels en Malaisie

2) Possibilité de développement d'un modèle d'entreprise utilisant la technologie (exemples d'application : sécurité publique, infrastructure intelligente, utilisation commerciale)

3) Possibilité de déploiement dans les pays de l'ANASE (reflétant les tendances du marché, les systèmes juridiques, et les exigences des intervenants locaux)

(3) Durée et emplacement de la PoC

- Période d'exécution : Février à mars 2020

- Lieu d'exécution : Cyberjaya, Malaisie

(4) Rôle de chaque entité

NTT Group NTT Supervision et coordination globales parmi les entreprises du groupe NTT Communications Supervision des projets de recherche du ministère des Affaires internes et des Communications du Japon, soutien dans l'installation de Multi-Orchestrator. NTT Ltd (NTT MSC) Coordination des intervenants, exécution de la PoC et proposition aux intervenants InfoCom Research Exécution d'enquêtes, préparation de rapports, et soutien de la proposition aux intervenants NTT DATA Soutien du déploiement et des solutions techniques de ville intelligente à Las Vegas NTT COMWARE Livraison de Multi-Orchestrator et assistance technique Intervenants locaux Cyberview (Développeur de plateforme technique) Soutien dans l'exécution du test sur le terrain, coordination des intervenants et développement du modèle d'entreprise Allo (Fournisseur d'infrastructure) Fourniture d'une infrastructure pour le test sur le terrain (fibre optique)

3. Déploiement futur

En fonction des résultats de la PoC, le NTT Group va promouvoir le déploiement de solutions de ville intelligente à Cyberjaya et à d'autres villes de Malaisie, ainsi qu'à des pays de l'ANASE, dans le but d'améliorer les conditions de vie des gens, d'améliorer la durabilité urbaine et de créer une société intelligente.

