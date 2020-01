Denenchofufutaba Gakuen, le groupe NTT lance une étude conjointe pour créer des solutions de campus intelligents





Le groupe NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation (ci-après, NTT), NTT DATA Corporation, NTT COMWARE Corporation, NTT Communications Corporation, NTT Ltd., Nippon Telegraph and Telephone East Corporation (ci-après, NTT East)) commenceront une étude conjointe avec Denenchofufutaba Gakuen afin de développer des solutions de campus intelligents qui fourniront davantage de sûreté et de sécurité aux écoles. Le groupe NTT met en oeuvre une technologie de solution de sûreté publique qui s'inspirera de l'implémentation éprouvée pour la ville de Las Vegas.

1. Contexte

Ces dernières années, plusieurs crimes et incidents ont impliqué des étudiants dans des établissements scolaires, ce qui a entraîné des demandes d'amélioration des mesures de sécurité en plus d'activités de prévention des crimes par les gouvernements locaux et nationaux. Par ailleurs, avec l'introduction de nouvelles lignes directrices en matière d'éducation, la charge de travail des enseignants augmente, et il existe un besoin croissant de mesures de sécurité efficientes et efficaces d'après celles et ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation à l'école. Afin de répondre à ces besoins, le groupe NTT cherche à développer des solutions de campus intelligents qui contribuent au renforcement de la sécurité à l'école avec Denenchofufutaba Gakuen. Cela s'appuiera sur les solutions TIC basées sur les capacités d'intégration de système et de développement d'application de l'expérience de la sécurité publique acquises en fournissant des solutions de villes intelligentes*1 à la ville de Las Vegas, aux États-Unis.

2. Présentation de l'étude conjointe

Cette étude conjointe permet de développer une infrastructure d'agrégation des données qui favorise la conscience situationnelle du danger à l'école en utilisant des caméras vidéos haute-résolution, des capteurs audio et des appareils d'IdO, d'analyser et de prédire les événements dangereux pour les étudiants, et de vérifier les solutions qui contribuent au renforcement des mesures de sécurité à l'école.

(1) Caractéristiques de la solution

La première étape commence avec la mise en oeuvre d'un système pour surveiller et signaler la circulation des véhicules et établir un système garantissant la sécurité des étudiants lorsqu'ils se déplacent entre les bâtiments de l'école. Les besoins futurs des mesures et des solutions de sécurité sont étudiés à travers l'exploitation de ces systèmes pour créer de nouvelles solutions permettant une analyse situationnelle recourant à l'IA, aux technologies d'apprentissage machine et à celles liées à la 5G.

L'infrastructure d'agrégation des données est basée sur l'architecture Cognitive Foundation ®*2 innovante de NTT qui permet la création, la gestion et l'exploitation à distance des ressources de TIC (technologie de l'information et des communications) allant des périphériques et des réseaux au cloud.

(2) Points à vérifier à travers l'étude conjointe

En se basant sur l'exploitation de la solution ci-dessus, les éléments suivants seront développés avec Denenchofufutaba Gakuen.

1) L'identification des mesures de sécurité dans les établissements scolaires

2) L'identification des problèmes techniques dans l'intégration et l'exploitation du système

3) La création de solutions utilisant la technologie TIC

4) L'étude de faisabilité en tant que solution de campus reproductible

(3) Période et lieu de la mise en oeuvre

- Période : À partir de février 2020

- Lieu : Campus Denenchofufutaba Gakuen

(4) Rôles de chaque société

Groupe NTT NTT Supervision générale et coordination entre les sociétés du groupe NTT DATA Planification conjointe, configuration de l'environnement et mise en oeuvre de la solution

Soutien pour le déploiement et assistance technique des solutions de villes intelligentes sur le modèle de la mise en oeuvre de la ville de Las Vegas NTT COMWARE Livraison multi-orchestrateur et assistance technique NTT Communications Fourniture d'un environnement cloud et assistance technique, soutien pour une installation multi-orchestrateur NTT Ltd Soutien pour le déploiement et assistance technique des solutions de villes intelligentes sur le modèle de la mise en oeuvre de la ville de Las Vegas NTT East Fourniture de réseau d'accès, assistance pour les technologies liées au réseau Denenchofu Futaba Gakuen Soutien à la planification de l'étude conjointe (En fournissant les problèmes et les besoins)

3. Pour l'avenir

À l'avenir, grâce aux leçons retenues de cette étude conjointe menée avec Denenchofufutaba Gakuen, le groupe NTT contribuera à l'amélioration de la sécurité à l'école en créant de nouvelles solutions de campus intelligents au deuxième trimestre 2020.

*1 (communiqué de presse) À propos des solutions de villes intelligentes disponibles à Las Vegas, aux États-Unis

https://www.ntt.co.jp/news2018/1812/181208a.html

*2 « Cognitive Foundation » est une marque commerciale déposée de Nippon Telegraph and Telephone Corporation au Japon.

