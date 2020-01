Zero-D d'Upstream proposé pour recevoir un prix de téléphonie mondiale au MWC de Barcelone 2020





Upstream, société leader de la technologie mobile, fait partie de la liste restreinte proposée pour recevoir un prix prestigieux dans le domaine de la mobilité mondiale (Global Mobile, GLOMO) de la part de la GSMA, à l'occasion du Mobile World Congress (Congrès mondial de la téléphonie) de Barcelone en février. Zero-D d'Upstream a été sélectionné en reconnaissance de son rôle qui rend l'accès Internet mobile disponible à 250 millions de consommateurs dépourvus de données dans les marchés émergents.

« Dans de nombreux pays en développement », a déclaré Kostas Kastanis, directeur des produits et de la stratégie chez Upstream, « un téléphone portable est la seule manière pour les personnes de se connecter à Internet. Dans des pays comme la République démocratique du Congo, lire les actualités en ligne peut coûter environ un tiers de l'ensemble des revenus d'une famille. Les services en ligne essentiels sont hors de portée la plupart du temps ».

Épuiser son forfait de données et ne pas pouvoir l'augmenter signifie que les deux milliards d'utilisateurs mobiles des pays en développement sont généralement déconnectés pendant 50 % du temps. Zero-D s'attaque directement à ce problème en permettant aux consommateurs de continuer d'accéder à Internet même s'ils ont une solde créditeur nul sur leurs comptes de téléphonie mobile prépayé qui dominent dans les marchés émergents. En partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile, Zero-D offre un accès Internet gratuit par le biais d'un portail entièrement financé par la publicité. Dans le portail, les utilisateurs ont un accès illimité à un moteur de recherche, à un service d'actualités localisé et mondial, et à une plateforme de messagerie, dont les fonctionnalités sont adaptées aux spécifications de l'opérateur de téléphonie mobile.

« Zero-D est pour nous autant une mission qu'une activité commerciale », a déclaré Kostas Kastanis. « Nous sommes fiers que les juges des prix GLOMO 2020 ont reconnu que nous faisons déjà une différence tangible au quotidien pour un nombre considérable de vies humaines. »

Traitant un marché de 250 millions d'utilisateurs, Zero-D a déjà été déployé dans les marchés africains et sud-américains. Les avantages pour les opérateurs de téléphonie mobile partenaires sont multiples, étant donné qu'ils peuvent générer des revenus issus de la publicité, acquièrent un nouveau canal d'échanges pour communiquer directement avec leurs clients, peuvent accélérer les opportunités de ventes incitatives de forfait de données, et protègent leurs utilisateurs contre la fraude.

Upstream présentera Zero-D à l'occasion du MWC de Barcelone 2020, dans le Hall 5, stand 5B20.

-FIN-

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2020 à 18:35 et diffusé par :