Nomination de madame Chantal Maltais au poste de sous-ministre adjointe à la Direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés





QUÉBEC, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Chantal Maltais à titre de sous-ministre adjointe à la Direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés (DGPPFC).

Cette nomination entrera en vigueur le 3 février prochain. Notons que madame Lyne Jobin, qui occupait ce poste, relèvera de nouveaux défis au sein de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), où elle agira à titre de directrice des services sociaux par intérim.

Détentrice d'un diplôme de deuxième cycle en administration publique de l'École nationale d'administration publique et d'un baccalauréat et d'une licence en sciences comptables de l'Université Laval, madame Maltais cumule une feuille de route impressionnante incluant notamment une trentaine d'années d'expérience dans la fonction publique québécoise. Elle détient une connaissance approfondie des dossiers relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux, où elle a occupé plusieurs postes comme gestionnaire au fil des années. Elle a notamment agi à titre de directrice générale adjointe des services aux aînés en 2013 et de directrice des jeunes et des familles de 2005 à 2011. Depuis 2014, elle occupe le poste de sous-ministre adjointe à la solidarité sociale et à l'analyse stratégique au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Citation :

« Je suis très heureuse de pouvoir compter sur l'arrivée de madame Maltais comme nouvelle sous-ministre adjointe au sein de la grande équipe du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je suis persuadée qu'elle saura mener à bien les dossiers qui seront sous sa responsabilité, et que son leadership et sa connaissance des enjeux relatifs aux services sociaux seront des atouts considérables. Je souhaite remercier madame Lyne Jobin pour sa grande contribution et le dévouement dont elle a fait preuve dans l'accomplissement de ses mandats et lui souhaiter le meilleur des succès dans les nouveaux défis qui l'attendent. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 29 janvier 2020 à 17:44 et diffusé par :