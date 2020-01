Invitation aux médias - Le point sur le coronavirus au Québec

Mary Kay, l'une des entreprises de soins de la peau les plus innovantes, a annoncé son partenariat avec le Cours de master international sur la science du vieillissement (International Master Course on Aging Science, IMCAS). Du 30 janvier au 1er...

Fidèle à sa mission d'entreprise qui consiste à offrir une « vie belle et meilleure », Proya Cosmetics Co., Ltd. (SHA : 603605) apporte sa contribution aux efforts déployés pour contrôler et éviter la propagation de l'épidémie provoquée par le...