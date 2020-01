Calvin Klein, Inc. et Calvin Klein Fragrances annoncent la nouvelle collection de sous-vêtements et jeans CK ONE et le parfum CK EVERYONE





Calvin Klein, Inc., une filiale détenue en exclusivité par PVH Corp. [NYSE: PVH], et Calvin Klein Fragrances, une division de Coty Inc. [NYSE: COTY], dévoilent ce jour la nouvelle collection de sous-vêtements et de jeans CK ONE et CK EVERYONE, un nouveau parfum, inspiré par l'esprit brut et rebelle du CK ONE original. La collection et le parfum sont dévoilés dans le cadre d'une campagne publicitaire mondiale, qui proclame: "Je suis moi, je suis multiple. J'aime toutes les facettes de ma personnalité."

Hommage à l'individualité et à la liberté d'expression, la campagne réalisée par Glen Luchford met à scène un groupe de personnalités aux multiples talents, comme le musicien et acteur Eliot Sumner, le skateur et photographe Evan Mock, la musicienne et maquilleuse MLMA, le rappeur et danseur Priddy the Opp, et les modèles Cara Taylor et Parker Van Noord. Énergétiques et énigmatiques, les visuels explorent les divers aspects du moi, embrassant avec audace et montrant au monde entier une individualité collective faisant voler en éclats le statu quo. Il s'agit d'un véritable hommage à celles et ceux qui se sentent libres de toutes frontières, normes et définitions liées au gendre. La campagne publicitaire sera diffusée dans le monde entier, avec un suivi sur les réseaux numériques et sociaux, sur les emplacements extérieurs à fort passage, dans la presse et à la télévision.

La nouvelle collection de mode et le nouveau parfum marquent le prochain chapitre dans l'histoire de l'emblématique CK ONE. Les jeans et sous-vêtements comprennent des pièces incontournables et neutres. Les sous-vêtements CK ONE portent des impressions graphiques avec des monogrammes intégraux et audacieux, des roses et de nouvelles vagues de couleur en coton et en micro-fibres. Des pièces avec impressions camouflage et blocs de couleur, une ceinture nervurée et une capsule de recyclage comportant des sous-vêtements et des t-shirts fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclé seront également disponibles plus tard dans la saison. La collection de jeans CK ONE comprend des t-shirts à logo, des sweats à capuche graphiques et des coupes denim intemporelles comme des vestes camionneur surdimensionnées, des blousons en jean, des jeans maman et papa, ainsi que des jupes et des shorts shorts avec ourlets visibles.

Calvin Klein présente sa première fragrance unisexe et respectueuse de l'environnement, CK EVERYONE. La formule de CK EVERYONE provient d'ingrédients et d'alcool dérivés de substances naturelles. Le parfum est d'origine végétale, recyclable, et il est présenté dans un carton plié comprenant 30% de matériaux recyclés après consommation. CK EVERYONE est un nouveau parfum audacieux s'adressant à toutes les générations, d'inspiration authentique et jeune. Alberto Morillas, chef parfumeur et créateur du premier CK ONE, a élaboré une fragrance propre et neutre pleine de fraîcheur, utilisant 79% d'ingrédients dérivés de substances naturelles et ignorant les marqueurs traditionnels du genre, comme le reflète le non-conformiste du parfum et de la campagne. Une senteur citronnée vivifiante avec une touche d'huile d'oranger biologique accompagne une pointe de thé bleu sur une puissante base de cèdre pour créer la combinaison parfaite de fraîcheur parfaite, de douceur sensuelle et de provocation. Associant deux icônes, CK EVERYONE rend hommage à la ceinture emblématique CALVIN KLEIN UNDERWEAR, avec un bandeau signature réutilisable ceignant la bouteille.

Le lancement en Amérique du Nord sera accompagné du I LOVE EVERYONE OF ME POP-UP à New York. Ouvert au public du jeudi 13 février au samedi 15 février, les visiteurs pourront découvrir et acheter le nouveau parfum CK EVERYONE et les sous-vêtements et jeans CK ONE. Une salle dédiée à la fragrance permettra aux visiteurs de découvrir les différentes notes du parfum, tout en s'immergeant dans des photos jouant avec le concept d'individualité de la campagne publicitaire. Les visiteurs auront également la chance de projeter leur photo sur le célèbre panneau publicitaire de Houston Street durant tout l'événement.

À propos de Calvin Klein, Inc.:

CALVIN KLEIN est une marque mondiale mettant en valeur un style de vie audacieux et des idéaux progressistes, offrant un esthétisme souvent minimaliste et empreint de séduction. Nous cherchons à faire vibrer et à inspirer notre public tout en utilisant l'imagerie provocante de modèles atypiques pour enflammer les sens.

Fondée en 1968 par Calvin Klein et son partenaire d'affaires Barry Schwartz, nous avons bâti notre réputation en tant que chef de file de la mode américaine à travers nos propres conceptions esthétiques et innovantes. La vente au détail des produits CALVIN KLEIN a généré un chiffre d'affaires international dépassant les 8 milliards de dollars en 2017, avec une distribution dans 110 pays. CALVIN KLEIN emploie plus de 10 000 collaborateurs dans le monde. Nous avons été acquis en 2003 par PVH Corp.

À propos de COTY Inc.

Coty est une des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté, avec un chiffre d'affaires d'environ 9 milliards de dollars et l'objectif de célébrer et de libérer la diversité de la beauté. Son solide héritage entrepreneurial a créé un portefeuille emblématique de grandes marques de la beauté. Coty est le chef de file mondial du parfum, le numéro deux dans la couleur et l'esthétique en salons de coiffure professionnels, et le numéro trois des cosmétiques de couleur. Coty exploite trois divisions, à savoir Coty Consumer Beauty, qui se concentre sur les cosmétiques de couleur, les produits au détail de coloration et d'esthétique pour les cheveux, les soins du corps et les parfums dans les réseaux de détaillants grand public avec des marques telles que Bourjois, Max Factor, Rimmel, Wella, Adidas et Guess; Coty Luxury, qui se spécialise dans les fragrances et les soins cutanés de luxe avec des marques telles que Gucci, Hugo Boss, Calvin Klein, Chloe, Bottega Veneta et Alexander McQueen; et Coty Professional Beauty, qui se concentre sur l'approvisionnement aux propriétaires et professionnels de salons pour les cheveux et les ongles, avec des marques comme Wella Professionals, System Professional, OPI et ghd. Coty compte sur environ 20 000 collaborateurs dans le monde et ses produits sont vendus dans plus de 130 pays. Coty et ses marques s'engagent en faveur de diverses causes sociales, et cherchent à minimiser leurs impacts sur l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur Coty Inc., veuillez visiter www.coty.com.

I LOVE EVERYONE OF ME POP-UP:

666 Broadway, NY, NY 10012

13-15 février /11h00-20h00

CRÉDITS PUBLICITAIRES:

Créatif: Ferdinando Verderi et CALVIN KLEIN

Vidéos de la campagne: Sam de Jong

Images publicitaires: Glen Luchford

CRÉDIT ÉDITORIAL:

Fragrance - CK EVERYONE

Mode - CK ONE sous-vêtements, jeans

RÉSEAUX SOCIAUX: #CKONE #CKEVERYONE

instagram.com/calvinklein; twitter.com/calvinklein;

youtube.com/calvinklein; facebook.com/calvinklein;

pinterest.com/calvinklein;

référence de la marque: @calvinklein

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2020 à 16:05 et diffusé par :