Le CPQ félicite M. Émond





MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) est heureux d'apprendre la nomination de Charles Émond à titre de président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et de placements du Québec. Il tient à saluer la contribution de Michael Sabia et son engagement incomparable.

M. Émond possède indubitablement une expérience de très haut niveau qui profitera à la Caisse de dépôt et placement du Québec, particulièrement en ce qui concerne toute la question des marchés des capitaux. De plus, ayant eu à travailler au cours de sa carrière notamment pour une grande institution financière, il a également couvert non seulement le Québec et le Canada, mais également des services d'investissement et des marchés de capitaux pour des pays dans la plupart des continents. Il s'agit donc d'un excellent choix.

« Dans le cadre de mes responsabilités, j'ai rencontré à quelques reprises M. Émond et j'ai pu apprécier à la fois sa vision stratégique, sa compréhension des enjeux, son souci d'aider au développement économique, en particulier celui du Québec, ainsi que ses habiletés de communication et de dialogue. De voir une personne de l'interne de la Caisse de dépôt et placement du Québec accéder au poste de président et chef de la direction est également réconfortant dans un esprit de continuité. À ce titre, le CPQ remercie à nouveau M. Sabia pour avoir su bâtir une relève riche qui a certainement permis au conseil d'administration d'avoir plusieurs candidatures de choix provenant de l'interne ayant des compétences et une expérience pertinente pour le poste. »

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Communiqué envoyé le 29 janvier 2020 à 16:02 et diffusé par :