Échangeur des autoroutes 13 et 40 à Montréal - Fermetures exceptionnelles au cours de la fin de semaine du 31 janvier

MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des fermetures exceptionnelles seront requises dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 40 au cours de la fin de semaine du 31 janvier. Il s'agit du report des travaux annulés en raison des conditions météo des fins de semaine précédentes. Le pont d'étagement de l'autoroute 13 en direction sud sera démantelé, ce qui nécessitera notamment la fermeture complète de l'autoroute 40 et de ses voies de desserte dans les deux directions pendant toute la fin de semaine.

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 13 en direction sud

Fermeture complète entre la sortie no 6 - A-40 / Québec / Ottawa / Gatineau et l'entrée en provenance de l'autoroute 40 en direction est, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Autoroute 40 et voies de desserte dans les deux directions

Fermeture complète dans le secteur de l'échangeur, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Les détours seront balisés par une signalisation temporaire. Les usagers de la route seront toutefois priés d'éviter le secteur et de privilégier des itinéraires facultatifs, par exemple les autoroutes 20 et 30 sur la Rive-Sud, ou encore l'autoroute 15 (Décarie et des Laurentides) et les autoroutes 440 ou 640. Des épisodes de congestion sont à prévoir.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient de nouveau être reportés.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de Montréal. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

