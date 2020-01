Nomination de M. Charles Émond à titre de PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec





QUÉBEC, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le porte-parole libéral en matière de Finances, M. Carlos J. Leitâo, tient à saluer le travail réalisé par le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, M. Michael Sabia, et à féliciter la nomination du nouveau président et directeur général, M. Charles Émond.

Sous la gouverne de M. Sabia, la Caisse a diversifié ses portefeuilles et s'est engagée à participer au développement du Québec en étant compétitive, et ce, tout en étant indépendante du gouvernement. La nomination de M. Émond s'inscrit donc dans un élan de continuité dans l'implication de la Caisse dans la croissance de l'économie québécoise.

La pertinence du parcours de M. Émond saura mener la Caisse vers de nouveaux sommets, notamment dans notre économie locale. Les réalisations de M. Émond alors qu'il était à la Banque Scotia se révèleront un atout majeur pour la prospérité de l'État québécois. M. Émond a aussi siégé sur le conseil d'administration de l'Orchestre Symphonique de Montréal ainsi que celui de Bombardier Transport.

« M. Sabia aura laissé une marque indélébile et remarquable dans le monde de l'économie et des finances au Québec. Nous souhaitons le remercier de ses services tout en souhaitant la bienvenue à son successeur, M. Émond. Il saura pousser la Caisse de dépôt et placement vers de nouveaux sommets.»

M. Carlos J. Leitâo, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

