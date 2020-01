Silver Hills nomme Robert Isabella, vétéran de l'industrie alimentaire, directeur de la chaîne d'approvisionnement





ABBOTSFORD, Colombie-Britannique, 29 janvier 2020 /CNW/ - Silver Hills, la société mère des marques Silver Hills Bakery et Little Northern Bakehouse, labellisées Mieux pour vous, annonce aujourd'hui que Robert Isabella occupera, à compter du 3 février 2020, le nouveau poste de directeur de la chaîne d'approvisionnement.

Ancien de chez Weston Foods, où il a travaillé pendant 16 ans, Robert a entamé son parcours en tant que gestionnaire de transport et a gravi les échelons jusqu'à sa nomination au poste de directeur des transports. En 2008, il est nommé vice-président de Logistique Québec, mandat qui l'a vu perfectionner ses compétences en logistique et en fabrication, puis évoluer pour devenir en 2018 vice-président, Fabrication Canada, responsable de onze usines de fabrication dans tout le pays.

En sa qualité de nouveau membre de l'équipe de direction, Robert est appelé à diriger tous les volets opérationnels de Silver Hills Bakery, notamment la production, l'approvisionnement, l'entrepôt, la logistique, l'hygiène et l'entretien. Il relèvera de Stan Smith, co-fondateur et président de la boulangerie.

« Nous sommes ravis de ce que Rob se joigne à l'équipe Silver Hills et impatients de bénéficier du leadership et de l'expérience qu'il apporte à notre entreprise en pleine croissance », a déclaré Smith. « Son expertise en gestion et en opérations, ainsi que sa passion consistant à dynamiser la productivité par une culture d'entreprise valorisante feront de lui, nous en sommes convaincus, un atout précieux pour l'équipe. »

De son côté, commentant sa nomination, Robert a déclaré : « Le poste chez Silver Hills est, pour moi, une merveilleuse occasion de me consacrer professionnellement à mes passions, à savoir l'amélioration continue, le développement ainsi que le mentorat des employés et la sécurité. Je suis ravi de me joindre à l'équipe et j'ai hâte de démarrer. »

À propos de Silver Hills

Silver Hills, établie en 1989, est le prolongement de la Silver Hills Guest House où l'un des fondateurs de la société s'est mis à faire du pain en pétrissant des grains entiers germés. Lancée au départ sous le nom de Silver Hills Sprouted Bakery, la société a très bientôt créé d'autres marques pour s'aligner sur les choix alimentaires sains, puis, en 2015, a lancé également la marque sans gluten Little Northern Bakehouse. Silver Hills entend faire des produits végétaliens sains, sans OGM, qui invitent à vivre plus sainement grâce à des choix plus sains. La société exploite une grande boulangerie germoise de classe mondiale certifiée IMSA, établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083355/Silver_Hills_Logo.jpg

SOURCE Silver Hills

Communiqué envoyé le 29 janvier 2020 à 15:09 et diffusé par :