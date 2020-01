Plan d'action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire - «?Nous transformerons les intentions en actions et les actions en résultats?» - André Lamontagne





QUÉBEC, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, rend public le Plan d'action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire. Ce document marque une étape charnière dans la mise en oeuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 -- Alimenter notre monde. Le Plan d'action présente une synthèse des mesures et des actions prévues par les partenaires bioalimentaires et gouvernementaux en vue d'atteindre les cibles fixées pour 2025. Ces mesures et actions ont reçu l'adhésion des partenaires lors de la première rencontre annuelle des partenaires, le 31 mai dernier.

Le ministre se réjouit que tous les acteurs concernés aient la volonté ferme de travailler ensemble pour faire progresser le secteur bioalimentaire, au bénéfice des consommateurs et de la prospérité du Québec.

«?Je suis heureux de faire connaître les actions concrètes mises de l'avant par les partenaires et par le gouvernement afin d'offrir aux consommateurs québécois des aliments sains, diversifiés et produits selon des pratiques d'affaires responsables, et de contribuer à la prospérité d'un secteur vital pour l'économie du Québec. Les cibles de la Politique bioalimentaire progressent bien et nous sommes plus que jamais mobilisés pour les atteindre et pour soutenir les entrepreneurs d'ici. Notre plan d'action le confirme.?»

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Les feuilles de route qui accompagnent le Plan d'action présentent tous les engagements des acteurs concernés. Elles répertorient plus de 1400 actions des partenaires bioalimentaires, incluant les partenaires régionaux, et 300 mesures qui sont mises de l'avant par les ministères et organismes.

La Politique bioalimentaire et le Plan d'action visent à développer un secteur bioalimentaire prospère, durable, ancré sur le territoire et engagé dans l'amélioration de la santé des Québécois.

Les thèmes qui retiennent davantage l'attention des partenaires sont les suivants : une règlementation simplifiée et efficace, l'information aux consommateurs, la compétitivité des secteurs agricoles, la main-d'oeuvre, l'achat local et le marché institutionnel, l'investissement ainsi que l'agriculture durable.

Le Plan d'action couvre une période de cinq ans et pourra être ajusté annuellement. La deuxième rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire, prévue au printemps 2020, sera l'occasion de faire état de l'avancement des mesures et actions inscrites au Plan d'action.

Le ministre a rendu public, le 4 décembre dernier, le Plan stratégique 2019-2023 du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui place notamment la mise en oeuvre de la Politique bioalimentaire au coeur des priorités organisationnelles.

Plan d'action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire : https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/politique-bioalimentaire/plan-daction.

