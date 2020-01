Acquisition du Centre sportif et culturel St-Jean-Vianney - La Ville de Montréal et l'arrondissement RDP-PAT sont officiellement propriétaires et gestionnaires des lieux





MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, la mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT), Mme Caroline Bourgeois et les membres du conseil d'arrondissement ont procédé aujourd'hui à la visite officielle du Centre sportif et culturel St-Jean-Vianney, officialisant ainsi l'achat par la Ville de Montréal de ces installations. L'arrondissement est devenu gestionnaire des lieux le 1er janvier dernier.

« Grâce à des projets de cette ampleur, notre administration concrétise sa volonté de revitaliser l'Est de Montréal. L'acquisition d'installations de cette qualité permet à l'arrondissement de RDP-PAT de rayonner grâce, notamment, à la tenue d'événements sportifs d'envergure. L'essor de l'Est passe bien sûr par le développement économique, mais aussi par une bonification de l'offre culturelle et sportive ou par le développement social. L'achat d'installations déjà existantes nous permet d'accélérer cet essor. », déclare la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

Le Centre sportif et culturel St-Jean-Vianney est situé au 12 630 boulevard Gouin et comprend des terrains de soccer intérieurs avec estrades, un aréna, des gymnases, deux terrains de soccer synthétiques extérieurs et des locaux administratifs. Au même titre que les autres plateaux de l'arrondissement, ils sont maintenant disponibles à la location selon leurs disponibilités.

« Nous nous réjouissons de pouvoir débuter la nouvelle année avec un parc d'installations nettement bonifié. Il s'agit d'un bel ajout à l'offre de services déjà existant pour nos citoyens et nos organismes. Je tiens encore une fois à remercier la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante et l'administration municipale de nous avoir permis de se doter d'un tel équipement qui représente un atout important pour le développement de notre offre sportive », ajoute la mairesse de l'arrondissement, Mme Caroline Bourgeois.

Annoncé en mai dernier, cet investissement de 15 M$ par la Ville de Montréal a été réalisé grâce aux fonds prévus par la Ville en 2019 dans son programme de développement d'installations sportives. Il s'inscrit aussi dans la volonté de la Ville de Montréal de dynamiser l'Est de Montréal, tel qu'elle s'était engagée à le faire lors de la signature de la Déclaration conjointe avec le gouvernement du Québec pour revitaliser l'Est de Montréal.

