Les contrôleurs aériens ratifient une convention collective





OTTAWA, le 29 janv. 2020 /CNW/ - Les membres de la section locale 5454 d'Unifor qui travaillent comme contrôleurs aériens au Canada ont voté à 92 % en faveur de la nouvelle convention collective de quatre ans conclue avec NAV CANADA.

« Le comité de négociation a fait des gains importants, notamment des hausses salariales et de meilleures prestations de maternité, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Les membres d'Unifor qui travaillent comme contrôleurs aériens sont essentiels à la sécurité des passagers et méritent un contrat qui reconnaît leur travail acharné. »

Les points saillants sont:

des hausses de 3 % des salaires et des primes, rétroactifs au 1 er avril 2019;

avril 2019; le maintien du taux de 2,25 pour les heures supplémentaires pendant l'été;

la possibilité d'utiliser la banque de congés de maladie pour un congé de fin de carrière;

une bonification salariale pour le congé de maternité : 100 % du salaire et des primes;

un meilleur délai pour la diffusion des horaires;

l'amélioration des dispositions sur les congés de maladie pour protéger le salaire en cas d'incapacité.

« Notre comité de négociation a largement dépassé les attentes des membres en renforçant les dispositions contractuelles et en négociant des hausses salariales lors de cette ronde de négociations, a précisé Peter Duffey, président de la section locale 5445 d'Unifor (ACCTA). Le travail est complexe, les enjeux sont toujours considérables, et de nouveaux défis surviennent tous les jours. C'est toujours valorisant de voir que l'employeur reconnaît notre travail. »

La section locale 5454 d'Unifor représente plus de 2 000 contrôleurs aériens canadiens d'un océan à l'autre.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

