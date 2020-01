Cogeco nommée au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs au Canada 2020 par Forbes





MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco (TSX: CGO) est fière d'annoncer qu'elle figure au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs du Canada 2020, selon le classement élaboré par Forbes et Statista. Ce classement met en lumière les employeurs canadiens les plus susceptibles d'être recommandés par leurs propres employés et les mieux perçus dans leur industrie respective.

«?Nous sommes très heureux de figurer sur ce palmarès canadien. Chez Cogeco, nous mettons tout en oeuvre pour offrir une expérience employé distinctive et innovante, » a déclaré Liette Vigneault, vice-présidente, talent et expérience employés chez Cogeco. « Nos employés constituent l'un des principaux piliers de notre réussite, et c'est pourquoi nous nous engageons à promouvoir une culture fondée sur le respect et la collaboration, favorisant la croissance et l'épanouissement. Cette approche nous permet d'ailleurs d'attirer et de conserver les meilleurs talents québécois et canadiens,?» a-t-elle conclu.

«?C'est un grand honneur pour nous de faire partie du palmarès des meilleurs employeurs au Canada ?», a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco. «?Cette reconnaissance témoigne de notre engagement indéfectible à l'égard de nos employés qui sont à la base du succès de notre entreprise depuis plus de soixante ans.?»

Le palmarès des meilleurs employeurs du Canada 2020 est un concours annuel basé sur un sondage anonyme indépendant qui recueille les réponses de 8 000 Canadiens travaillant pour des entreprises qui comptent plus de 500 employés. Les participants sont invités à s'exprimer sur leur propension à recommander leur employeur et à évaluer d'autres employeurs faisant partie de leur industrie respective. Les 300 entreprises canadiennes ayant reçu les résultats les plus élevés se classent au palmarès des meilleurs employeurs du Canada 2020.

AU SUJET DE COGECO INC.

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

