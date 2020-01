Les ailes de poulet trônent au sommet des menus du Super Bowl





OTTAWA, le 29 janv. 2020 /CNW/ - Chaque année, les Producteurs de poulet du Canada se font poser la même question : est-ce qu'il y aura assez d'ailes de poulet au Canada pour le Super Bowl? Et la réponse est oui. En fait, les Canadiens consommeront 75 millions d'ailes de poulet pendant le match, cette année.

L'an dernier, un sondage mené par Léger pour les Producteurs de poulet du Canada a révélé que le poulet est la viande préférée des Canadiens. Les choses n'ont pas changé, et les ailes de poulet demeurent au sommet de la liste des aliments consommés pendant le Super Bowl.

« Il ne manquera pas d'ailes, indique Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada. Et peu importe qu'on soit partisan d'une équipe ou l'autre, tout le monde s'entend sur un point : le poulet est l'aliment préféré du Canada au Super Bowl. »

Les ailes de poulet ont gagné en popularité depuis 1964, moment où elles auraient vu le jour au Anchor Bar de Buffalo, dans l'État de New York. La copropriétaire Teressa Bellissimo faisait cuire des restes d'ailes dans de la sauce piquante pour les servir en collation de fin de soirée à son fils et ses amis. Elles ont connu un succès instantané, et les gens en consomment des millions chaque année pendant le match ultime.

Les Canadiens veulent du poulet canadien, alors pour le match, cette année, les consommateurs sont encouragés à demander du poulet arborant le logo Élevé par un producteur canadien à leur détaillant ou restaurateur préféré, et à acheter des ailes de poulet élevé avec soin par des gens qui ont à coeur la qualité et la fraîcheur. « Les producteurs de poulet d'ici sont fiers d'élever du poulet digne de la confiance des Canadiens, ajoute Benoît Fontaine. Et nous élevons nos poulets selon les normes les plus élevées, c'est-à-dire les vôtres. »

Alors, vous pouvez vous procurer vos ailes de poulet canadien préférées en sachant qu'il y en aura assez pour tout le monde. Bon match!

