Proya met en place un fonds public de bienfaisance de 2,2 millions de dollars US pour apporter tout son soutien à la prévention et au contrôle de l'épidémie causée par le 2019-nCoV





Une première partie de l'argent et du matériel médical a été donnée

HANGZHOU, Chine, 29 janvier 2020 /CNW/ - Fidèle à sa mission d'entreprise qui consiste à offrir une « vie belle et meilleure », Proya Cosmetics Co., Ltd. (SHA : 603605) apporte sa contribution aux efforts déployés pour contrôler et éviter la propagation de l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) pendant ces jours décisifs.

Mise en place d'un fonds public de bienfaisance de 2,2 millions de dollars US pour donner de l'argent et du matériel médical qui fait défaut

Tout de suite après le début, à Wuhan, de l'épidémie due au 2019-nCoV, les cofondateurs et l'équipe de direction de Proya ont travaillé, jour et nuit, de concert avec la Croix-Rouge de Wuhan pour cerner les besoins réels, tout en mettant rapidement sur pied des équipes à l'étranger, chargées d'acheter aux pays européens le matériel de protection médicale qui était nécessaire de toute urgence à Wuhan.

Proya a aussi officiellement mis en place un fonds public de bienfaisance de 15 millions RMB (près de 2,2 millions USD) destinés à l'achat de matériel médical, à l'apport de dons en espèces et à l'aide aux employés infectés et aux compagnes ou compagnons et familles de ceux-ci, entre autres causes philanthropiques.

La première partie de l'aide, comprenant 3 millions RMB (près de 430 000 USD) en espèces et 280 000 EUR (près de 2,14 millions de RMB) en masques de protection et autres matériels médicaux d'urgence achetés en Europe, a été donnée à la Croix-Rouge de Wuhan et à la Fédération caritative de Wuhan pour la prévention et le contrôle de l'épidémie. Parallèlement à cela, l'entreprise continue à s'approvisionner en matériel médical dans le monde entier afin de l'envoyer dans les zones sinistrées.

Création d'un groupe spécial de lutte contre l'épidémie

L'éminent groupe spécial de la lutte contre l'épidémie partagera dès que possible les informations relatives à la propagation de la maladie ainsi que les mesures de prévention et de contrôle émises par les autorités de l'État. Parallèlement à cela, Proya va préparer la reprise du travail après la Fête du Printemps, comme par exemple la mise en oeuvre de bureaux sur place, de bureaux mobiles, de conférences téléphoniques et d'autres modèles de travail, en réponse à l'appel du gouvernement local à adopter des mesures de protection des bureaux, qui comprennent notamment la désinfection et la fourniture de masques faciaux. Pour les employés qui se trouvent dans des régions considérées comme touchées par l'épidémie, le groupe suivra régulièrement l'évolution des actualités et des resnseignements en temps réel et conseillera les employés sur la meilleure façon de se protéger.

Adaptation d'urgence des services à la clientèle

Dorénavant, les heures d'ouverture de tous les magasins physiques de Proya seront adaptées en fonction de la situation locale. Pendant cette période, il est recommandé aux clients de communiquer avec les conseillers beauté en ligne ou d'acheter des produits dans les principales boutiques en ligne de Proya, qui resteront toutes en activité.

Proya va continuera à apporter tout son soutien aux efforts d'aide humanitaire pour juguler l'épidémie, à renforcer la confiance et à travailler en collaboration. L'entreprise est convaincue que Proya et la population traverseront ensemble cette période difficile lors de ce Festival du Printemps si particulier. Car Proya est toujours aux côtés des gens.

