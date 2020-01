Kioxia nomme Nobuo Hayasaka au poste de président et chef de la direction





Kioxia Holdings Corporation a annoncé aujourd'hui que le Conseil d'administration avait nommé Nobuo Hayasaka au poste de président et chef de la direction de Kioxia, avec effet immédiat. Le Dr Hayasaka avait assumé les fonctions de président et chef de la direction intérimaire le 12 juillet 2019, alors que l'ancien président et chef de la direction, Yasuo Naruke, était en congé-maladie.

Le Dr Naruke a informé le Conseil d'administration de la société qu'il souhaitait se retirer de ses fonctions de président, chef de la direction et membre du conseil alors qu'il continue à se concentrer sur sa santé.

« Le Dr Naruke a été un dirigeant exceptionnel pendant de nombreuses années, et nous le remercions d'avoir contribué à faire de la société ce qu'elle est devenue aujourd'hui », a déclaré Stacy J. Smith, président exécutif de Kioxia. « Cette année représente une opportunité passionnante pour Kioxia, et à l'heure où nous entrons dans une nouvelle ère de la mémoire, le président Hayasaka possède les compétences, l'expérience et le soutien absolu de notre Conseil d'administration, de la direction et des employés. Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec le président Hayasaka et le reste de l'équipe de direction afin d'assurer la création de valeur et la réussite continues de Kioxia. »

« Je suis honoré de cette opportunité d'assumer les fonctions de président et chef de la direction de Kioxia. Je suis conscient de l'immense responsabilité que cela représente et suis ravi de pouvoir poursuivre la collaboration étroite avec notre équipe de cadres supérieurs et d'employés pour assurer la croissance de la société », a déclaré Nobuo Hayasaka. « En vue de maintenir notre position de leader du marché tout au long de cette nouvelle ère de la mémoire, nous allons poursuivre le développement de notre technologie de mémoire essentielle, tout en investissant dans de nouvelles idées et innovations. Nous nous engageons à créer de la 'valeur' par le biais de la 'mémoire', comme l'indique le nom de notre société, et à développer de nouvelles manières de contribuer à l'amélioration de la société. »

Le Dr Hayasaka a intégré Toshiba Corporation pour la première fois en 1984 après avoir obtenu un doctorat en ingénierie électronique de l'université du Tohoku. Il a été promu au rang de la directeur de la technologie de Semiconductor & Storage Company en 2013, puis au poste de directeur général, vice-président d'entreprise en 2014. Suite à la séparation de Toshiba Memory de Toshiba Corporation, il a été nommé au poste de vice-président exécutif, directeur général et directeur de la technologie. Il a commencé à assumer les fonctions de président et chef de la direction intérimaire en juillet 2019.

À propos de Kioxia

Kioxia est un leader mondial en solutions de mémoire, consacré au développement, à la production et à la vente de mémoires flash et de disques durs (SSD). En avril 2017, son prédécesseur Toshiba Memory s'est séparée par essaimage de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. En matière de mémoire, Kioxia vise à édifier le monde en proposant des produits, services et systèmes qui offrent davantage de choix pour les clients et créent plus de valeur basée sur la mémoire pour la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de Kioxia, BiCS FLASHtm, façonne l'avenir du stockage dans les applications à haute densité telles que téléphones intelligents, ordinateurs personnels, disques durs SSD, produits automobiles et centres de données les plus sophistiqués.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2020 à 12:25 et diffusé par :