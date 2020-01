Adomos: Nouvelle forte croissance de l'activité en 2019





K? 2019 2018 % Produits d'exploitation consolidés 11 121 9 055 23 % Dont Marketing-Leads 4 289 3 748 14 % Dont Immobilier 6 832 5 310 29 % Chiffres consolidés non audités















Avec une croissance de ses produits d'exploitation de 23% entre 2018 et 2019, ADOMOS réalise une fois de plus une excellente performance, et voit l'ensemble de ses activités croître de manière significative. L'année 2019 a été marquée par le développement plus rapide que prévu de sa nouvelle activité d'opérateur dans l'immobilier ancien rénové qui constitue un virage historique dans l'histoire d'ADOMOS et marque la réussite de la stratégie lancée il y a 2 ans. Cette nouvelle activité a pour effet :

De compléter l'offre de la société tout en confortant les activités historiques

D'améliorer de façon significative et durable la croissance et la profitabilité (déjà haute) de la société dès 2019 et pour les prochaines années et ainsi d'offrir de nouvelles perspectives.

2019 : toutes les activités ont contribué à la croissance

Adomos affiche sa septième année consécutive de progression, avec des produits d'exploitation consolidés de 11 121 K? pour 2019 contre 9 055 K? en 2018.

Le pôle marketing lead , (38,6 % de l'activité) en croissance de 14%, a dû sa bonne progression à l'augmentation des commandes des clients historiques et à la conquête de plusieurs nouveaux clients.

(61,4 % de l'activité) a fortement progressé de 29% via ses 2 branches « Vente Immobilier neuf » et « Opérateur Immobilier ancien rénové ». Les produits d'exploitation du pôle « Ventes immobilier neuf » , (47,8% de l'activité) composés principalement de commissions, ont progressé de 14% en volume, avec 315 actes signés contre 275 en 2018. ADOMOS a signé 420 réservations en 2019, malgré l'effet des grèves de novembre et décembre qui ont perturbé un certain nombre de RDV reportés en janvier et qui contribueront d'autant à la croissance des réservations de 2020.

La nouvelle activité d'opérateur immobilier dans l'ancien rénové (13,6 % de l'activité) a quant à elle, permis d'encaisser :

267 K? de loyers au titre des immeubles occupés contre 87 K? en 2018 (+ 206%);





762 K? de CA via la vente de 10 premiers appartements, contre aucune vente en 2018;





et a généré un total de PEX de 1513 K? en très forte progression (+1 633%).

Le plein impact de cette activité se fera sentir en 2020, avec notamment la passation de la totalité des ventes de l'immeuble de Beaucaire (effectivement réalisée en janvier 2020) et de Périgueux.

Sur cette activité, Adomos a deux nouvelles acquisitions en cours, à Bourges et à Modane, dont les promesses ont été signées au mois de janvier 2020, représentant un chiffre d'affaires supplémentaire de 4,7 M? pour une marge nette prévisionnelle de près de 1,5 M?.

L'objectif est de commercialiser ces deux opérations en 2020.

Perspectives 2020 : la nouvelle stratégie porte ses fruits dans tous les domaines

En 2018, Adomos avait lancé sa nouvelle stratégie dont les premiers fruits ont commencé à être cueillis fin 2019. En 2020, elle devrait pleinement démontrer sa pertinence.

L'activité Marketing-leads, qui contribue à la compétitivité d'Adomos en diminuant le coût de la vente, sera optimisée par une meilleure exploitation des bases historiques permettant une baisse des investissements consacrés à cette activité :

via une nouvelle stratégie multicanal dont les tests concluants ont été lancés à l'automne et qui devrait permettre de « réactiver » un nombre plus important de fiches anciennes déjà amorties ;

par la génération de prospects Pinel géolocalisés à compter de mars 2020 constituant une nouvelle source de chiffre d'affaires.

L'activité de vente d'immobilier neuf devrait continuer à se développer grâce :

au renforcement du réseau commercial, avec 75 conseillers « affiliés » fin 2019 ? contre 65 à la même époque en 2018,

au lancement d'un nouveau moteur de recherche de programmes plus efficient en mars 2020 ;

et enfin à une optimisation des rendez-vous attribués aux commerciaux grâce aux nouveaux outils développés en 2019.

L'activité d'opérateur immobilier dans l'ancien rénové devrait connaître une forte croissance. L'immeuble de Beaucaire, qui a été effectivement vendu au mois de janvier 2020 et les 50 appartements de l'immeuble de Périgueux restant à acter représentent un chiffre d'affaire à venir de 4,2 M? auquel pourra s'ajouter le chiffre d'affaires généré par les immeubles de Bourges et de Modane (4,7 M?). Adomos a donc d'ores et déjà en « backlog » 8,9 M? de CA liée à cette nouvelle activité à réaliser en 2020, sans compter de possible nouveaux immeubles pour lesquels Adomos a formulé des offres.

Adomos aborde donc 2020 en excellente position : fort d'un environnement économique favorable à l'immobilier avec des perspectives de taux bas pour une longue période, le groupe anticipe un potentiel de développement important. Adomos dispose des moyens nécessaires et met tout en oeuvre pour monter fortement en puissance sur la nouvelle activité d'opérateur immobilier dans l'ancien rénové en province sur laquelle il est pionner et qui s'avère particulière rentable.

Ainsi, Adomos pourrait dès 2020 battre tous ses records de résultats depuis sa création.

Adomos confirme être éligible au PEA-PME pour 2020.

Calendrier Financier

31 mars 2020 au plus tard : publication des résultats annuels 2019 consolidés audités

14 et 15 avril 2020 : participation au Small Cap Event

30 avril 2020 au plus tard : mise en ligne des comptes consolidés audités

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est le spécialiste français de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/infofi

