Teleperformance obtient la certification mondiale Verego SRS pour la sixième année consécutive





Teleperformance (Paris:TEP), leader mondial de la gestion omnicanal de l'expérience client externalisée, annonce aujourd'hui avoir reçu, pour la sixième année consécutive, la certification Verego SRS (Social Responsibility Standard) pour l'ensemble de ses centres. Les notes particulièrement élevées attribuées à Teleperformance sont, en moyenne, les meilleures du secteur.

Le système d'évaluation de Verego SRS offre un cadre de référence complet aux entreprises désireuses de mettre en oeuvre avec succès leurs initiatives en matière de responsabilité sociale. La certification Verego SRS est attribuée à des sociétés qui se distinguent par l'excellence de leur stratégie et de leurs pratiques dans cinq domaines clés : leadership, éthique, social, communautés et environnement.

Carole Kerrey, Lead Certification Assessor chez Verego, indique : «?Ces six dernières années, Teleperformance a démontré son leadership dans le domaine de la responsabilité sociale d'entreprise en mettant en oeuvre des programmes responsables sur l'ensemble de ses sites dans le monde entier et en obtenant la certification SRS au niveau du groupe. Teleperformance continue de développer de nouveaux standards à la pointe des meilleures pratiques de son industrie, notamment en matière des droits de l'homme, de l'engagement auprès des communautés, de l'environnement?et des fournisseurs. »

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, déclare : «?Nos notes élevées et l'obtention chaque année depuis six ans de cette certification indépendante confirment notre engagement en matière de responsabilité sociale partout dans le monde. Fournir un excellent cadre de travail à l'ensemble des membres de la famille Teleperformance tout en nous préoccupant des communautés où nous opérons fait partie de notre ADN. En tant que leader mondial de son secteur, Teleperformance définit les standards d'excellence d'un groupe éthique, citoyen du monde et conscient de ses responsabilités sociales et environnementales.?»

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP ? ISIN : FR0000051807 ? Reuters : TEPRF.PA ? Bloomberg : TEP FP), leader mondial de la gestion d'expérience client omnicanal externalisée, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans un grand nombre de secteurs. Ses services de relations clients, de support technique, d'acquisition de clients, de conseil et d'analyse de données, ses solutions digitales intégrées et autres services spécialisés à haute valeur ajoutée garantissent des interactions clients réussies reposant sur des procédures fiables, flexibles et intelligentes. La société a développé les normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur et utilise une technologie propriétaire d'apprentissage approfondi pour plus de flexibilité à l'échelle mondiale.

Les 300 000 collaborateurs du groupe répartis dans 80 pays prennent en charge des milliards de connexions chaque année dans 265 langues et améliorent l'expérience client lors de chaque interaction. En 2018, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4 441 millions d'euros (5 256 millions de dollars US, sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,18 dollar).

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices : CAC Large 60, CAC Next 20, CAC Support Services, STOXX 600, SBF 120, S&P Europe 350, MSCI Global Standard. L'action Teleperformance fait également partie de l'indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis décembre 2015 et de l'indice FTSE4Good depuis juin 2018, dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale et de la gouvernance d'entreprise.

Pour plus d'informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

À PROPOS DE VEREGO

Depuis 2012, Verego aide les entreprises du monde entier à améliorer leurs performances socio-environnementales dans la conduite de leur activité en évaluant leur adhésion aux meilleures pratiques dans le domaine de la responsabilité sociale d'entreprise. En collaboration avec des spécialistes du développement durable et des achats du monde entier, réunis au sein d'un comité de pilotage, Verego SRS définit les méthodes de management pour gérer une entreprise de manière responsable dans le monde d'aujourd'hui. Outre des services de certification, la société propose des solutions logicielles et de conseil afin d'accompagner les entreprises dans le déploiement de programmes de sourcing et de chaînes logistiques responsables.

