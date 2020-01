Avis aux médias - Le Barreau décerne un doctorat en droit honorifique à une avocate de droit constitutionnel et ancienne trésorière





TORONTO, le 29 janv. 2020 /CNW/ - Le 31 janvier, le Barreau de l'Ontario remettra un doctorat honorifique en droit (LLD) à la pionnière juridique Janet E. Minor, lors de sa cérémonie d'admission au Roy Thomson Hall à Toronto.

Dans le cadre de ses cérémonies d'admission annuelles, le Barreau décerne des doctorats honorifiques à des personnes distinguées dans le but de souligner leurs accomplissements exceptionnels dans la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice. Les récipiendaires délivrent une allocution inspirante aux nouveaux avocats et avocates présents aux cérémonies.



Mme Minor a consacré sa carrière à la protection de l'intérêt public grâce à son travail pour le gouvernement provincial et à ses contributions au Barreau de l'Ontario.

Mme Minor a été élue 65e trésorière du Barreau en juin 2014 et a été élue par acclamation pour un second mandat en juin 2015. Elle a été une des avocates plaidantes les plus respectées en droit civil et constitutionnel au Canada, agissant comme avocate dans de nombreuses affaires faisant jurisprudence au nom du gouvernement de l'Ontario.

Elle reçoit le doctorat honorifique en reconnaissance de son dévouement et de ses nombreuses contributions à la profession juridique et à la communauté.

Le trésorier du Barreau Malcolm Mercer présentera le grade honorifique à Mme Minor, qui s'adressera ensuite aux nouveaux avocats.

Date : 31 janvier, 9 h 30

Lieu : Roy Thomson Hall, 60, rue Simcoe, Toronto

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

