CTG (Crestwood Technology Group) classée parmi les 75 meilleurs employeurs de l'État de New York en 2020

YONKERS, New York, 29 janvier 2020 /CNW/ - La société CTG (Crestwood Technology Group) est fière d'annoncer qu'elle fera partie des 75 entreprises à figurer au palmarès Best Companies to Work for in New York State de 2020 de la New York State Society for Human Resource Management (NYS-SHRM) et du Best Companies Group.

Pour une 13e année, ce programme de reconnaissance annuel désigne par le truchement d'un sondage les meilleurs employeurs de l'État de New York et leur rend hommage pour leurs pratiques exemplaires qui profitent aux entreprises, à l'économie et aux travailleurs de l'État.

Pour être admissibles, les organisations devaient remplir des conditions d'inscription précises, puis participer à un sondage en deux parties sur la satisfaction et l'engagement de leurs employés, ainsi que sur leurs pratiques et leurs politiques en milieu de travail.

« Notre mission de servir nos clients des secteurs de la défense et de l'aviation ainsi que les communautés avoisinantes se reflète dans le dévouement, la satisfaction et l'enthousiasme de nos employés, qui font partie d'une équipe globale qui reconnaît et récompense le travail de qualité », a déclaré Joe Mancino, président et chef de la direction de CTG.

Parmi les avantages que CTG offre à ses employés, on peut citer des cotisations équivalentes au régime 401k, un service de traiteur pour le dîner, des activités d'entreprise, des concours et des récompenses, ainsi que la possibilité de redonner aux communautés et aux anciens combattants en organisant des événements caritatifs et en faisant des dons. CTG offre également à ses employés des possibilités de perfectionnement professionnel et d'exploration dans le cadre de cours et de formation interdisciplinaires.

À propos de CTG

CTG (Crestwood Technology Group) fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement conçues pour faire en sorte que les flottes et les systèmes demeurent opérationnels, prêts et sûrs. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de pièces, de matériaux et de solutions de gestion de l'obsolescence pour de nombreux constructeurs d'avion, compagnies aériennes et sociétés de services d'entretien, de réparation et de révision parmi les plus importants au monde, ainsi que pour le ministère de la Défense et ses sous-traitants.

CTG tient l'un des plus importants stocks de pièces pour les aéronefs à voilure fixe, les giravions, les centrales électriques et l'équipement de soutien au sol. Nous sommes spécialisés dans l'approvisionnement en pièces consommables, en articles durables et non durables, dans la mise en trousse et l'outillage, la gestion des stocks et les services aux appareils au sol.

Des entreprises comme Sikorsky, Boeing et Lockheed Martin ont reconnu l'engagement exceptionnel de CTG en matière de qualité et de service à la clientèle. CTG est le principal et unique distributeur de l'industrie à avoir obtenu la certification AC7402 CAAP (Counterfeit Avoidance Accreditation Program) et la société est reconnue par les clients et l'industrie pour avoir établi les normes les plus élevées en matière d'inspection et de gestion de la qualité pour les fournisseurs et les distributeurs du secteur aérospatial.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.CTGNOW.com.

À propos de NYS-SHRM

NYS-SHRM est une société affiliée de la Society for Human Resources Management, la plus importante association au monde oeuvrant dans le domaine des ressources humaines dont la mission consiste à répondre aux besoins des professionnels des ressources humaines et de défendre leurs intérêts.

À propos du Best Companies Group

Le Best Companies Group est un cabinet de recherche indépendant qui se spécialise dans la désignation et la reconnaissance des meilleurs employeurs.

