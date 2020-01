Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 6 M$ pour 44 projets et une entente sectorielle dans la région des Laurentides

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 44 projets et 1 entente sectorielle retenus pour la région des Laurentides 2019-2020

Aide financière totale

accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet

140 000 $ Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire dans les Laurentides 2019-2022 Par : Table de concertation bioalimentaire des Laurentides; ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, CISSS Laurentides, Services Québec, L'Union des producteurs agricoles, MRC d'Antoine-Labelle, MRC des Pays-d'en-Haut, MRC des Laurentides, MRC de La Rivière-du-Nord, MRC de Thérèse-De Blainville, MRC de Deux-Montagnes, MRC d'Argenteuil, Ville de Mirabel. Concerter et mobiliser les acteurs territoriaux et régionaux en vue du développement du secteur bioalimentaire des Laurentides; favoriser la complémentarité territoriale pour soutenir des actions cohérentes et structurantes entre les territoires de la région; déterminer et réaliser des projets mobilisateurs prioritaires répondant à des enjeux communs de développement du secteur; soutenir le développement des entreprises bioalimentaires de la région et améliorer leur compétitivité par le biais de l'innovation et du développement des compétences; soutenir le développement d'un écosystème bioalimentaire durable et innovant. 2019-2022

100 000 $ Développer et mettre en place une stratégie d'attractivité et d'hospitalité pour les MRC d'Antoine-Labelle et des Laurentides Par : MRC d'Antoine-Labelle Réaliser une démarche afin de définir l'identité territoriale de la MRC d'Antoine-Labelle. La première phase mettra en lumière des pistes de solution concernant l'appropriation du territoire sur le plan économique, idéologique et politique par la valorisation des atouts ainsi que l'accroissement du sentiment d'appartenance de la population. La deuxième phase permettra de faire le lien entre le territoire et les indicateurs de résultats anticipés déterminés dans la première phase. 2019-2020

40 000 $ Plan directeur pour le développement d'un parc régional Inter-MRC Par : MRC des Pays-d'en-Haut Établir un plan directeur pour prévoir le développement récréatif viable du territoire du Parc régional de Val-David-Val-Morin (MRC des Laurentides) et des terres publiques à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (MRC des Pays-d'en-Haut). L'étude portera sur la connectivité des deux pôles et sur le développement optimal des produits récréatifs pouvant y être offerts. 2019-2021

145 000 $ Transformation du stationnement de la place de la Gare de Prévost en stationnement écologique Par : Ville de Prévost Transformer le stationnement secondaire de la place de la Gare de Prévost en stationnement principal écologique « de démonstration » comprenant plusieurs méthodes écologiques de gestion des surfaces et des eaux de ruissellement. Le projet permettra d'étudier les différentes méthodes à moyen et à long terme et d'en faire profiter les municipalités bordant le parc linéaire Le P'tit Train du Nord. 2019-2021

39 875 $ Attraction et mobilité multiculturelles Par : MRC des Laurentides Accompagner les municipalités et les employeurs de la région en matière d'attraction, d'accueil, d'intégration et de rétention des nouveaux arrivants et leur famille. Ce soutien se concrétisera par la production d'un guide des pratiques inspirantes, de conseils pour bonifier leurs outils et d'un service d'accompagnement pour créer des jumelages interculturels. 2019-2022

128 000 $ Favoriser l'accès à Internet pour tous Par : Ville de Mirabel Déployer des services Internet haute vitesse (IHV) sur trois tracés actuellement non desservis de la Ville de Mirabel. Ainsi, l'IHV sera accessible à 127 bâtiments de plus sur le territoire de 477 km2. 2019-2021

45 000 $ Magasin général - Service de proximité Par : Coopérative de solidarité des 4 Pôles Rouvrir le magasin général pour offrir aux citoyens de Montcalm et de Lac-des-Seize-Îles des services de proximité durant toute l'année pour les résidents et les villégiateurs. Ces services comprendront notamment une épicerie (étant le magasin général), une station d'essence, un restaurant, des toilettes publiques, un service de navette, un centre d'information touristique et un service de location d'équipements sportifs (kayaks, bicyclettes et raquettes). 2019-2021

75 000 $ Valorisation des terres en friche par le biais de produits forestiers non ligneux - phase II Par : MRC d'Argenteuil Définir une stratégie régionale de mise en valeur des friches et des produits forestiers non ligneux (PFNL) permettant de réaliser un portrait global régional et un diagnostic spécifique aux territoires de chacune des MRC. Un sommet régional réunissant notamment les acteurs de la filière PFNL ainsi que les principaux joueurs de l'industrie agricole et acéricole est prévu pour communiquer les produits cartographiques afin qu'ils soient utilisés dans l'ensemble des MRC participantes. 2019-2021

20 000 $ Rétablissement du lien au kilomètre 198 du parc linéaire Le P'tit Train du Nord Par : MRC d'Antoine-Labelle Réaliser une étude d'avant-projet nécessaire à la réalisation des plans et devis techniques pour la construction de la passerelle retenue dans l'étude de faisabilité ainsi que les études complémentaires (hydraulique, géotechnique, environnementale, etc.). 2019-2020

435 000 $ Réalisation des travaux d'infrastructures pour le parc linéaire Le P'tit Train du Nord Par : MRC des Laurentides Réaliser la réfection du platelage de bois du pont de la rivière du Diable à Mont-Tremblant et remettre en état des infrastructures de drainage (fossé, ponceau) du Parc Linéaire sur une distance de 16 km (tronçon Val-Morin, Val-David et Sainte?Agathe?des?Monts). Les travaux permettront de préserver les fondations du parc linéaire et d'effectuer ultérieurement les travaux de pavage du tronçon. 2019-2022

300 000 $ Améliorer les infrastructures, la sécurité et les services des parcs régionaux Par : MRC des Laurentides Améliorer les infrastructures, la sécurité et les services des parcs régionaux Éco-Laurentides et Corridor aérobique. Pour le parc régional Éco-Laurentides, la reconstruction de la « salle de classe » extérieure en bordure du lac Cordon et la rénovation de certains sentiers terrestres, dont les passerelles aquatiques, sont prévues. Pour le parc régional du Corridor aérobique, plusieurs travaux importants sur les infrastructures (pont, ponceau, surface de roulement, fossé) seront réalisés pour en assurer la pérennité. 2019-2022

150 000 $ Création du parc du lac Beattie Par : MRC d'Argenteuil Créer un parc nature qui permettra au public d'accéder au lac et au territoire naturel préservé. Des activités de découverte des milieux naturels (pêche, ski de fond, randonnée pédestre, raquette, fat bike), d'interprétation de la nature et diverses autres (événements sportifs) pourront être offertes, et ce, tout en protégeant et en mettant en valeur ce milieu naturel d'exception. 2019-2022

70 000 $ Plan d'implantation d'un réseau intégré de transport actif par vélo à assistance électrique dans les Basses-Laurentides Par : Ville de Mirabel Effectuer une analyse des territoires de la Ville de Mirabel et des MRC d'Argenteuil, de Thérèse?De Blainville et de Deux?Montagnes pour implanter un réseau de vélo à assistance électrique. Implanter une station pilote, en collaboration avec le Parc du Domaine Vert et le Parc régional éducatif Bois de Belle?Rivière, créant ainsi un lien interparcs à Mirabel pour vérifier si le projet est viable. 2019-2022

37 500 $ Argenteuil vous accueille - Phase 2 Par : MRC d'Argenteuil Réaliser deux projets locaux, un dans la MRC d'Argenteuil et l'autre dans la MRC des Laurentides, pour mettre en oeuvre des actions visant l'attraction et l'établissement durable des personnes immigrantes. Le but est de favoriser la croissance de l'immigration primaire et de la migration secondaire et d'appuyer l'édification de collectivités plus accueillantes, inclusives et favorables à la pleine participation des immigrants. 2019-2022

265 000 $ Déploiement d'un réseau FTTH dans les parcs industriels de la MRC d'Argenteuil Par : MRC d'Argenteuil Installer un réseau de fibre optique (réseau FTTH) d'une longueur d'environ 13 km dans les parcs industriels et les affectations industrielles régionales. Ce nouveau réseau de grande qualité contribuera à améliorer l'attractivité de la région et favorisera l'implantation de nouvelles entreprises créant ainsi de nouveaux emplois. 2019-2022

274 460 $ Implantation de l'organisme Maison Oxygène dans la région des Laurentides Par : Maison Oxygène Acheter une propriété pour implanter une Maison Oxygène sur le territoire des Laurentides offrant de l'hébergement temporaire allant jusqu'à 6 mois aux pères et à leurs enfants vivant des problématiques familiales sévères. L'embauche d'un chargé de projet, d'un directeur et de deux intervenants est également prévue. 2019-2022

74 048 $ Plan de communication, 25e anniversaire et barrières de sécurité Par : Parc linéaire Le P'tit Train du Nord Engager une ressource pour rédiger un plan de communication, concevoir différents outils et effectuer un accompagnement stratégique. Par ailleurs, l'embauche d'un chargé de projet est prévue pour organiser un événement majeur dans le cadre du 25e anniversaire du Parc linéaire Le P'tit Train du Nord, qui se tiendra à l'été 2021 sur la piste. Le remplacement et l'installation de nouveaux contrôles d'accès à différentes intersections seront effectués pour accroître les standards de sécurité. 2019-2021

65 640 $ Étude de faisabilité concernant un centre de création et de travail multidisciplinaire à Saint-Jérôme Par : La Centrale des artistes Réaliser une étude de faisabilité pour le projet de centre de création multidisciplinaire doté d'un espace de travail collaboratif pour travailleurs et organismes culturels. Ce lieu, qui fournirait aux artistes des ressources techniques nécessaires à la création, permettrait de faire naître des projets porteurs pour propulser leurs carrières au niveau national et international. 2019-2021

142 608 $ Centre d'interprétation du territoire d'Amherst Par : Canton d'Amherst Réaliser la première et la deuxième phase du centre d'interprétation du territoire d'Amherst, localisé dans la sacristie de l'église. Les éléments importants du patrimoine industriel régional seront documentés, contextualisés et présentés. Il s'agit de la mine de kaolin, d'une des dernières tours à feu préservées au Québec, d'une scierie et de son barrage. Le centre rappellera aussi la présence amérindienne et les deux vagues de colonisation dans le nord-ouest de la région. Par ailleurs, avec un parcours récréatif de 58 km entre Morin Heights et Amherst, le projet contribuera à mettre en valeur l'expérience du corridor aérobique. 2019-2022

49 940 $ Doter le sud-ouest des Laurentides d'un espace créatif communautaire et d'une galerie-boutique Par : Route des Arts Doter la Route des Arts d'un espace culturel permanent qui pourra offrir une programmation diversifiée et servir à la fois de galerie-boutique, de lieu de création et de médiation culturelle. Par ailleurs, le circuit l'Art sur la Route sera déployé dans d'autres municipalités des Basses?Laurentides afin de rendre l'art plus accessible. 2019-2021

75 000 $ Mise en place des infrastructures du parcours naturel aquatique de la rivière Rouge pour un développement durable Par : Plein Air Haute-Rouge Concrétiser le plan d'action selon les orientations stratégiques de l'étude de mise en valeur du secteur de la Haute-Rouge. Ainsi, la mise à niveau des infrastructures sera effectuée pour améliorer l'expérience des usagers, assurer la qualité des cours d'eau et mettre en valeur le paysage. L'étude de marché sera réalisée pour évaluer les opportunités complémentaires avec l'offre actuelle. Le prototypage d'un projet d'hébergement de prêt-à-camper sera créé et un plan de communication sera élaboré. 2019-2021

100 000 $ Expansion de l'offre écotouristique du Parc régional du Poisson Blanc Par : Corporation du Parc du Poisson Blanc Améliorer l'offre d'activités écotouristiques en bonifiant la capacité d'accueil sur quatre saisons. L'optimisation et l'agrandissement du bureau d'accueil, la construction d'un bloc sanitaire et le réaménagement des zones de stationnement et d'opération permettront d'augmenter la capacité d'accueil du parc. Des activités seront développées à la montagne du Fort, soit de la randonnée pédestre, de la raquette et du ski nordique. L'offre d'hébergement sera également bonifiée et diversifiée avec la construction de deux microrefuges. 2019-2020

40 631 $ Sentier de ski de fond - Corridor aérobique Par : Municipalité de Montcalm Réaliser des travaux pour l'aménagement d'un sentier de ski de fond parallèle au corridor aérobique sur un tronçon d'un kilomètre afin de contourner la section actuellement utilisée par les motoneigistes. Ainsi, la pratique du ski de fond, de la raquette, du vélo à pneus surdimensionnés ainsi que de la randonnée pédestre pourra s'effectuer sur un tronçon de plus de 7 km du corridor aérobique. 2019-2021

52 000 $ Une alimentation saine à proximité Par : Bouffe Laurentienne Rénover un bâtiment afin de recevoir, trier, empaqueter et entreposer des fruits et légumes frais et les livrer aux ménages à faible revenu. Ainsi, ils pourront se procurer des aliments sains et à faibles coûts à raison d'une fois par deux semaines, toute l'année. 2019-2021

5 620 $ Rayonnement Bois Laurentides Par : Signature Bois Laurentides Mettre en place une stratégie commune de valorisation des produits du bois des Laurentides en développant une image de marque régionale et sectorielle. La Signature Bois Laurentides permettra aux clients de reconnaître facilement que les entreprises commercialisent un produit régional. Une stratégie globale pour les médias sociaux est aussi prévue. 2019-2021

1 000 000 $ Bâtir pour mieux nourrir - un projet d'économie circulaire favorisant le développement durable Par : Moisson Laurentides Relocaliser Moisson Laurentides dans un bâtiment plus vaste et mieux adapté aux besoins actuels et futurs. Le nouveau centre de distribution sera construit sur un terrain donné par la Ville de Blainville. La superficie passera alors de 11 500 à 24 500 pieds. 2019-2021

100 000 $ Présentation du service de travailleurs de rang d'Écoute agricole des Laurentides et sensibilisation à la santé mentale Par : Écoute agricole des Laurentides Rencontrer les agriculteurs pour les sensibiliser au sujet de la santé mentale. Le travailleur de rang établira un lien de confiance avec les agriculteurs, dépistera les problématiques psychosociales et répondra aux demandes d'aide qui en découleront. Toutes les observations seront comptabilisées et permettront d'obtenir des données pertinentes sur l'évolution du projet et les besoins des agriculteurs. 2019-2022

40 775 $ Centre de simulation haute fidélité du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier Par : Cégep de Saint-Jérôme Acheter un lit électrique, un simulateur enfant haute-fidélité, une horloge numérique ainsi qu'acquérir et installer des caméras, des micros et des haut-parleurs. Chaque simulateur réagit verbalement et possède les caractéristiques physiologiques d'un humain, permettant ainsi de s'exercer dans un environnement comparable au milieu clinique réel. 2019-2020

100 000 $ Développement du pôle de la Baie Blueberry au parc régional Kiamika, Laurentides Par : Société de développement du réservoir Kiamika Construire un pavillon d'accueil ainsi que six refuges et six prêts-à-camper quatre saisons dans le secteur de la Baie Blueberry. Cet emplacement stratégique, situé en bordure du réservoir, permettra des départs en canot-camping l'été et des excursions en plein coeur des 150 km de sentiers de raquette, ski nordique et chiens de traîneaux pour la pratique d'activités hivernales. Le parc organisera des activités de découverte et de valorisation des expériences à partir de la culture et de l'héritage autochtone de la région. 2019-2021

90 000 $ Ajout de services dans les chalets nature Par : Parc régional Montagne du Diable Approvisionner les chalets nature en eau et y intégrer des salles de bain complètes afin de recevoir davantage de clientèle hors Québec pour des séjours d'une nuit et plus. 2019-2021

10 000 $ Acquisition d'une nouvelle fourgonnette Par : Manne du Jour Acheter une fourgonnette afin de maintenir les services offerts dans les différentes municipalités de la MRC d'Antoine?Labelle. La récupération de la nourriture chez les différents partenaires locaux pourra être accrue. 2019-2020

25 000 $ Réseau de sentinelles par et pour les aînés Par : MRC d'Argenteuil Développer un réseau d'aide et de soutien pour repérer les personnes vieillissantes vivant dans des conditions difficiles et les diriger vers les services appropriés à leurs besoins. Il s'agit de déployer les services de l'organisme Prévoyance envers les aînés des Laurentides dans la MRC d'Argenteuil, où de nombreuses personnes aînées présentent des indices de vulnérabilité. 2019-2022

25 000 $ Ces années incroyables Par : MRC d'Argenteuil Intervenir dans toutes les sphères de développement de l'enfant par la mise en oeuvre des ateliers d'habiletés parentales « Ces années incroyables », d'un programme d'orthophonie communautaire destiné à soutenir les enfants en situation de vulnérabilité avec des difficultés langagières, d'activités basées sur l'importance du lien parent-enfant et par un service d'évaluation en neuropsychologie. 2019-2022

6 400 $ Achat d'un chariot élévateur Par : MRC d'Argenteuil Acquérir un chariot élévateur au bénéfice du Centre d'entraide d'Argenteuil. La principale banque alimentaire de la MRC d'Argenteuil pourra améliorer grandement son efficacité lors des livraisons de marchandises. 2019-2020

122 601 $ Hébergement d'urgence Par : 159, Rue Principale Étendre le service d'hébergement d'urgence aux personnes ayant besoin d'un hébergement de courte durée à sept nuitées par semaine. 2019-2021

19 000 $ Ensemble pour nourrir nos communautés Par : La Samaritaine Installer une chambre de congélation afin de récolter et congeler davantage de nourriture. Ces aliments seront distribués aux personnes en situation de vulnérabilité au comptoir alimentaire de l'organisme, qui dessert neuf paroisses et plus de 150 familles. 2019-2021

5 000 $ Intervention en milieu scolaire Par : Tangage des Laurentides Offrir un service de détection et d'intervention précoce auprès des élèves de l'École secondaire Curé-Mercure présentant des comportements de consommation à risque. L'accompagnement vise à aider les élèves à prendre conscience de leurs habitudes de consommation, à cibler des objectifs et à mettre en place des actions pour les atteindre. 2019-2021

20 000 $ Se doter d'un appareil de radiologie Par : Fondation médicale des Laurentides Offrir un service de radiologie au nord de la MRC des Laurentides en achetant un équipement de radiologie qui servira la population du grand Mont-Tremblant. 2019-2021

5 000 $ Ensemble, améliorons l'accessibilité aux services pour aînés Par : Concert Action Soutien Autonomie Créer des outils de communication regroupant tous les services offerts aux aînés de la MRC des Laurentides par les différents organismes. Ces outils favoriseront l'utilisation des ressources offertes par les différents partenaires du milieu par les aînés, qui méconnaissent leur existence ou ne savent pas où chercher l'information dont ils ont besoin. 2019-2021

500 000 $ Acquisition des propriétés excédentaires d'Hydro-Québec en bordure de la rivière Rouge à Grenville-sur-la-Rouge Par : MRC d'Argenteuil Acquérir 450 hectares de terres de part et d'autre de la rivière Rouge à Grenville-sur-la-Rouge au coût de 2,1 M$ pour à terme créer un parc régional. Ainsi, la protection de ces propriétés et leur mise en valeur à des fins de développement récréotouristique seraient assurées. 2019-2022

109 450 $ Réfection du parc linéaire Le P'tit train du Nord (Sainte-Adèle et Piedmont) Par : MRC des Pays-d'en-Haut Améliorer les infrastructures du parc linéaire en réalisant des travaux de réfection de ponceaux, de profilage de fossés et de stabilisation de la surface de la piste pour en assurer la qualité, la sécurité et la pérennité. 2019-2021

104 249 $ Développer l'offre en transport collectif en maximisant l'utilisation des places libres dans les voitures pour cinq MRC Par : Transport adapté et collectif des Laurentides Analyser l'offre disponible en technologie de partage de transport afin de choisir la meilleure plate-forme Web permettant d'accéder à du covoiturage, à de l'autopartage et au service de taxibus pour les citoyens des cinq MRC impliquées. Son implantation sera faite en collaboration avec chacune des MRC. Une campagne de promotion de la plate-forme sera élaborée et déployée. 2019-2021

300?000 $ La Maison La Traversée : une première maison de soins palliatifs dans les Hautes-Laurentides Par : Fondation La Traversée Terminer les travaux de rénovation de l'immeuble et aménager quatre chambres afin d'offrir gratuitement des soins palliatifs et un accompagnement de qualité aux résidents en fin de vie dans les Laurentides. 2019-2022

400 000 $ Développement d'un pôle communautaire et touristique sur le site de l'ancienne gare ferroviaire de Mont-Laurier - Phase 2 Par : MRC d'Antoine-Labelle Aménager un débarcadère pour véhicules et autobus avec une aire de virage ainsi qu'un lien cyclable et piétonnier adjacent au débarcadère. Une enseigne à l'entrée du lieu, de l'éclairage et un aménagement paysager seront aussi ajoutés pour améliorer l'expérience d'accueil. 2019-2021

150 000 $ Activités de développement économique intelligent pour les entreprises de production de biens - Phase 2 Par : MRC de Thérèse-De Blainville Embaucher deux coordonnateurs Linkki qui se déploieront sur le terrain auprès des 450 entreprises participantes. Ils permettront de renforcer le réseau des entreprises de production de biens, d'innover en créant de nouveaux produits, de cibler des produits à fort potentiel de ventes, de découvrir de nouveaux marchés et de planifier la main-d'oeuvre et des formations. 2019-2020

Total accordé : 6 002 797 $

2019-2022