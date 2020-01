La Ruée vers le Nord 2019 - Bilan positif d'une grande campagne qui a permis de découvrir ou de redécouvrir la Baie-James





CHIBOUGAMAU, QC, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - « Une qualité de vie exceptionnelle, des paysages à couper le souffle, des gens attentionnés, des possibilités d'emplois infinies », sont les constats qui ressortent de la grande campagne de mobilisation La Ruée vers le Nord 2019 chapeautée par l'organisation régionale Attraction Nord. À travers les divers moyens déployés, ce grand projet mobilisateur a permis de faire rayonner la Baie-James à sa juste valeur en mettant de l'avant son caractère distinctif de véritable terre d'ambition et d'attraction. La tenue de cet évènement a été possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

« La Ruée vers le Nord 2019 est un projet ambitieux de longue haleine de promotion de la région et de recrutement de main-d'oeuvre qui a été rendu possible grâce à la collaboration de ses nombreux partenaires », souligne Nancy Lapointe, porte-parole de la campagne. « Je suis particulièrement fière de la mobilisation collective qu'a engendrée cette campagne et du rayonnement extraordinaire dont a bénéficié notre belle région. Ensemble, nous avons démontré que la Baie-James est une région magnifique qui offre une qualité de vie précieuse ».

Cette campagne, qui a permis de rejoindre des millions de personnes, s'est déployée sous forme d'offensive publicitaire, de partenariats médiatiques, de positionnement sur les médias sociaux et à travers un réseau d'ambassadeurs, d'une tournée physique au sein de quatre grandes villes du Québec, de la création d'un site web de campagne, de collaborations diverses et à travers des vidéos promotionnelles réalisées spécialement pour le projet. Le positionnement de la région à la grandeur du Québec ne s'arrête pourtant pas ici. Grâce à un partenariat établi avec Autobus Maheux, plusieurs régions du Québec auront à nouveau la chance de voir circuler l'autobus aux couleurs de la campagne au cours de la prochaine année.

Cette importante mobilisation régionale se traduit par l'appui de nombreux organismes, institutions et entreprises : le Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), l'Administration régionale Baie-James (ARBJ), la Commission scolaire de la Baie-James (CSBJ), le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), la Société du Plan Nord (SPN), le Centre d'études collégiales à Chibougamau/Services aux entreprises et aux collectivités du Centre d'études collégiales à Chibougamau, les villes de Chibougamau, Matagami, Chapais et Lebel-sur-Quévillon, Barrette-Chapais, Nexolia, EACOM Timber Corporation, Chantiers Chibougamau/Nordic Kraft, le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSS) et Tourisme Baie-James.

Citations

Marie-Claude Brousseau, directrice générale de l'ARBJ

« Le projet de La Ruée vers le Nord 2019 a permis de faire rayonner la Baie-James sur l'ensemble du territoire québécois en mettant de l'avant ses caractéristiques uniques et distinctives. Nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à un projet d'une telle envergure, en collaboration avec les partenaires de la région ».

Michel Laplace, directeur général, CSBJ

« La Ruée vers le Nord 2019 aura permis de faire connaître davantage notre organisation et de démystifier notre région en faisant valoir le territoire, les services offerts, les attraits touristiques et tout ce qui nous caractérise au nord du 49e parallèle. Les initiatives qui ont été mises en place complémentent parfaitement les nôtres, dont notre campagne Prof en liberté qui a été mise de l'avant afin de recruter des enseignants audacieux, aventuriers, prêts à vivre l'expérience nordique ».

Dave Harvey, directeur du Centre d'études collégiales à Chibougamau

« Le Centre d'études collégiales à Chibougamau est à l'image de sa région : dynamique, proactif et à dimension plus qu'humaine. Étant le premier centre d'études collégiales au Québec et implanté depuis près de 40 ans, il favorise l'accès aux études supérieures pour tous les résidents de la région et a aussi comme mission de soutenir le développement socio-économique de la région. C'est une fierté d'avoir contribué à la Ruée vers le Nord 2019 et ainsi, à l'illustration de tout le potentiel de la Baie-James, Terres d'ambition! ».

Anik Racicot, directrice développement économique à la Ville de Lebel-sur-Quévillon

« Avec sa participation à la Ruée vers le nord 2019, la Ville de Lebel-sur-Quévillon a pu se démarquer et se positionner comme milieu de vie parfait pour un avenir prospère où y vivre, c'est profiter d'une qualité de vie exceptionnelle, concilier travail, famille et loisirs et surtout s'épanouir et vibrer au rythme des nombreux évènements sportifs et culturels ».

Pierre Maheux, président du Groupe Autobus Maheux

« Autobus Maheux est fier de s'être « rué » dans ce projet et d'avoir été le véhicule de cette magnifique tournée québécoise. Notre entreprise, résolument régionale et bien implantée dans le Nord-du-Québec, n'a pas hésité une seconde à être le porteur de l'image de cette « Ruée vers le Nord ». Nous sommes toujours partants et déterminés à rappeler à l'ensemble du territoire québécois, et particulièrement dans les grands centres, à quel point nous, au Nord, sommes une belle et bonne région dont la qualité de vie n'a nulle autre pareille. Nous sommes d'autant plus fiers d'être également le partenaire qui poursuivra l'aventure en affichant cette grande fierté, cet outil d'attraction, qu'est l'autocar de la « Ruée vers le Nord ». Car, en effet, cet autocar d'Autobus Maheux poursuivra sa route et affichera ses couleurs d'Attraction Nord, un peu partout au Québec lors de voyages de groupes nolisés et sur les lignes interurbaines régionales et provinciales au cours de la prochaine année et même davantage ».

À propos d'Attraction Nord

Attraction Nord est l'organisme de promotion régionale pour le Nord-du-Québec, secteur Baie-James ainsi que le partenaire-promoteur de Place aux jeunes en région. Nous avons comme mandat de vous faire découvrir la Baie-James, ses possibilités d'emploi, de formation et comment se passe la vie en région. Pour mener avec succès sa mission, l'organisme véhicule l'identité visuelle : Baie-James, Terre d'ambition et est responsable de la gestion du site Internet baiejames.ca.

