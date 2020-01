Invitation aux médias - Forum stratégique - Les échanges internationaux au coeur de la croissance économique





MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International et Investissement Québec invitent les représentants des médias à assister à la seconde édition du Forum stratégique intitulé « Les échanges internationaux au coeur de la croissance économique » pour découvrir l'importance de la scène internationale dans le rayonnement économique de la région métropolitaine. L'événement aura lieu le vendredi 31 janvier au Palais des congrès de Montréal.

Cette journée mettra de l'avant des entreprises qui constituent des cas de succès et des stratégies porteuses pour renforcer l'internationalisation du Grand Montréal et du Québec, notamment grâce à la remise des « Prix internationaux de Montréal » lors du déjeuner-causerie. Ce concours rend hommage aux entreprises et aux organisations qui misent sur l'international et qui contribuent au rayonnement et à la croissance du Grand Montréal. Pour découvrir les finalistes des quatre catégories, cliquez ici.

Le Forum sera également l'occasion de mettre de l'avant les filiales étrangères qui se sont établies à Montréal dans les dernières années.

La mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Valérie Plante, prononcera un mot d'introduction.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, prononcera, quant à lui, un mot de conclusion.

Dévoilement de l'étude « La connectivité internationale au coeur de la croissance du Grand Montréal »

Cette édition du Forum dévoilera en exclusivité les faits saillants de la seconde étude « La connectivité internationale au coeur de la croissance du Grand Montréal - Que retenir des métropoles les plus concurrentielles en matière d'exportation, d'innovation et d'attraction d'investissements et de talents? », réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Montréal International.

Pour en savoir plus sur la première étude « Le Grand Montréal, connecté à l'international pour une plus grande richesse collective », publiée en 2018, cliquez ici.

Annonce dans le domaine de la cybersécurité

Une entreprise spécialisée en cybersécurité, qui mise sur la plus grande équipe de pirates informatiques éthiques au Québec pour rester à l'affût des dernières pratiques et avancées technologiques, annoncera son expansion à Montréal lors d'un point de presse.

Pour consulter le programme détaillé de l'événement, cliquez ici.

Date Vendredi 31 janvier 2020

Déroulement 7 h 30 - 11 h : Forum stratégique « Les échanges internationaux au coeur de la croissance économique » - Blocs I et II 10 h 45 - 11 h 30 : Conférence de presse 11 h 45 - 13 h : Déjeuner-causerie 13 h 45 - 15 h 30 : Forum stratégique « Les échanges internationaux au coeur de la croissance économique » - Blocs III et IV

Activités Forum stratégique « Les échanges internationaux au coeur de la croissance économique » 7 h 30 h - 15 h 30 - salle 517A 7 h 30 - 8 h 10 : Accueil des médias

8 h 10 - 11 h : Allocutions

8 h 10 - 9 h 30 : Mot de bienvenue et introduction

9 h 30 - 10 h 30 : Bloc I | Augmenter le volume des exportations et diversifier les marchés

10 h 30 - 11 h : Bloc II | Valoriser la contribution des filiales et des investissements étrangers

13 h 45 - 14 h 20 : Bloc III | Attirer, intégrer et retenir les talents internationaux

14 h 20 - 15 h 30 : Bloc IV | Tirer profit des données pour créer de la richesse Point de presse - salle 516E 10 h 45 - 11 h 30 : Annonce majeure dans le domaine de la cybersécurité 10 h 45 - 11 h : Accueil des médias

11 h - 11 h 30 : Allocutions

Un crack informatique éthique reconnu à travers le monde



Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International



Hubert Bolduc, président, Investissement Québec International Déjeuner-causerie 11 h 45 - 13 h - salle 517BC 11 h 45 - 12 h : Accueil des médias

12 h - 13 h : Remise des « Prix internationaux de Montréal »

Meilleure stratégie d'exportation



Meilleure stratégie d'investissements étrangers



Meilleure stratégie d'attraction et de rétention des talents internationaux



Meilleure stratégie de gestion numérique des données

Lieu Palais des congrès de Montréal 1001, place Jean-Paul-Riopelle Montréal

N. B. : Les accréditations pour assister au forum et/ou au déjeuner-causerie sont obligatoires. Pour vous inscrire, veuillez contacter Julie Serero, par courriel à jserero@ccmm.ca ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4042.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de Montréal International

Créé en 1996, Montréal International est un organisme à but non lucratif, financé par le secteur privé, les gouvernements du Canada et du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de Montréal. Son mandat consiste à attirer dans le Grand Montréal des investissements étrangers, des organisations internationales et des talents stratégiques.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

