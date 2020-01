Les PLC déboulonnent les mythes et mettent en lumière le dévouement et l'innovation dont font preuve les producteurs laitiers canadiens





OTTAWA, le 29 janv. 2020 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont lancé aujourd'hui la plus récente évolution de leur puissante campagne L'avenir laitier, qui déboulonne les mythes et idées fausses sur la production laitière en mettant en lumière les engagements que prend l'industrie en matière d'innovation, de développement durable et de bien-être animal pour produire du lait canadien de grande qualité.

Créée en collaboration avec l'agence de référence DDB Canada dans le cadre de la stratégie de marketing 2020 des PLC, L'avenir laitier cible un large éventail de Canadiens, mais particulièrement les consommateurs millénariaux et de la génération Z. La campagne se base sur l'approche créative qui avait été utilisée pour la version originale déployée en juillet 2019 en présentant le portrait de vrais producteurs laitiers et en démontrant le dur labeur, le dévouement et l'esprit entrepreneurial que nécessite leur travail.

Ce faisant, la campagne illustre l'engagement que prend l'industrie en matière de protection de l'environnement et de pratiques socialement responsables pour produire du lait canadien de qualité.

« Comme c'était le cas avec la version originale, la dernière édition de la campagne L'avenir laitier met de l'avant les valeurs et pratiques d'avant-garde sur lesquelles se basent les producteurs pour produire du lait canadien de grande qualité, indique Pamela Nalewajek, vice-présidente, marketing chez les PLC. Elle permet d'une part de déconstruire les idées fausses en démontrant l'engagement des producteurs envers les piliers clés que sont l'innovation, le développement durable et le bien-être animal, et d'autre part de rappeler aux consommateurs que ce sont ces mêmes valeurs de base qui sont reflétées dans le lait et les produits laitiers de grande qualité arborant notre logo de la vache bleue. »

Bien avant de s'inscrire dans la conscience collective, la protection de l'environnement et le bien-être animal étaient déjà bien ancrés dans les valeurs des producteurs laitiers canadiens, et c'est un aspect que les PLC voulaient mettre en lumière avec cette campagne. Par ailleurs, ces engagements sont appuyés par proActionMD, le programme robuste d'assurance de la qualité de l'industrie, qui fournit la preuve de l'engagement des producteurs.

La campagne L'avenir laitier sera déployée partout au Canada à la télévision et dans les cinémas, sur les plateformes numériques, dans des publicités sur Spotify, et sur de l'affichage extérieur et en magasin. Les publicités de la campagne seront diffusées du 27 janvier au 8 mars 2020, et l'affichage en magasin se poursuivra jusqu'au 23 mars 2020. L'achat de médias pour la campagne a été réalisé par l'agence Initiative.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier de notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

À PROPOS DE DDB CANADA

DDB Canada est l'agence de communication marketing canadienne la plus réputée au monde pour sa créativité. Reconnue pour ses campagnes de marketing générant des résultats notables pour ses clients, DDB Canada est une « entreprise de communication globale », qui croit foncièrement que dans le monde des affaires, la créativité est la force la plus puissante. DDB Canada possède des bureaux à Vancouver, à Edmonton, à Toronto et à Montréal. L'agence propose des stratégies de marketing intégré mettant à profit les disciplines suivantes : design de marque, science et analytique décisionnelles, marketing de contenu, appareils mobiles, médias sociaux, technologie, expérience utilisateur, relations publiques, marketing de consommation, GRC, stratégie, transcréation, marketing numérique et publicité.

