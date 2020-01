La directrice générale du Barreau du Québec prend sa retraite





MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec annonce que Me Lise Tremblay quittera son poste à la tête de la direction générale du Barreau du Québec le 31 août prochain afin de prendre une retraite bien méritée.

« Je tiens à exprimer ma plus vive reconnaissance envers Me Tremblay pour toutes ces années durant lesquelles elle s'est employée à servir le Barreau du Québec. Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir compter sur ses compétences exceptionnelles de gestionnaire et sur son leadership hors pair », déclare le bâtonnier du Québec Paul-Matthieu Grondin. « Je tiens notamment à saluer son optimisme contagieux et l'affection qu'ont pour elle les employés du Barreau. Au nom de l'Ordre, je lui souhaite une retraite inspirante », ajoute Me Grondin.

Membre du Barreau du Québec depuis 1983, Lise Tremblay a débuté sa carrière d'avocate en cabinet privé, concentrant sa pratique en droit civil, droit bancaire et droit de la famille. En 2000, elle devient directrice de l'École du Barreau où elle procèdera notamment à une réforme du programme de formation professionnelle et à l'implantation du programme de formation continue obligatoire.

Nommée directrice générale adjointe du Barreau du Québec en 2011, elle prend les commandes du Barreau du Québec deux ans plus tard, au poste de directrice générale. Supervisant depuis sept ans l'ensemble des opérations du Barreau, Lise Tremblay a travaillé de concert avec toutes les parties prenantes, soit le public, les membres, la magistrature et l'État, pour assurer la protection du public, la défense de la primauté du droit et la valorisation de la profession d'avocat.

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel de près de 28 000 avocats et avocates. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin d'assurer la protection du public, le Barreau du Québec surveille l'exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient ses membres dans l'exercice du droit.

