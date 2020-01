Rêvez au MAX : Une résidente de Maple très reconnaissante d'un gros lot de 50 millions $ remporté à LOTTO MAX





TORONTO, le 29 janv. 2020 /CNW/ - Claire Williams de Maple, gagnante du gros lot de 50 millions de dollars du tirage de LOTTO MAX du vendredi 17 janvier 2020, accueille avec humilité sa grande chance. « Je suis une personne croyante, et je crois que Dieu m'a bénie en me faisant remporter ce gros lot. Il m'y a préparée en me faisant traverser des périodes difficiles pour que, le temps venu de recevoir cette bénédiction, je sache comment m'y prendre », a-t-elle raconté.

Cette professionnelle du secteur financier s'est vu remettre son chèque au Centre des prix OLG de Toronto. « Je me sens calme maintenant », a-t-elle dit en souriant. « J'étais tellement renversée et émotive au début que je n'arrivais pas à manger. J'avais si peur de perdre mon billet que je le gardais sous mon oreiller lorsque je dormais! »

Mme Williams a appris qu'elle avait remporté le gros lot de 50 millions de dollars le lendemain du tirage. « Je mangeais mon petit déjeuner et j'ai consulté les numéros gagnants sur le site Web d'OLG. Un par un, les numéros gagnants correspondaient aux numéros sur mon billet. Je suis tombée de ma chaise lorsque je me suis rendu compte que j'avais gagné », a ajouté la gagnante en riant.

Ce n'est pas la première fois que Mme Williams remporte un lot important. Cette cliente régulière de LOTTO MAX et de LOTTO 6/49 s'était présentée au Centre des prix OLG durant la semaine du 13 janvier pour réclamer un lot de LOTTO 6/49 d'un peu plus de 1 000 $. « Et plusieurs jours après, j'ai gagné un lot encore plus gros », s'est exclamée Mme Williams.

Mme Williams prendra un moment pour faire retomber l'émotion suscitée par cet énorme gain. « Je compte obtenir de bons conseils pour bien gérer ce montant. Je prendrai soin de ma famille et j'avancerai une étape à la fois. »

Elle prévoit également voyager. « Mais je continuerai à voyager en classe économique », a ajouté Mme Williams.

Depuis le lancement du jeu en septembre 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 5 milliards de dollars en lots : il y a eu 68 billets gagnants d'un gros lot et 583 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province.

Les tirages de LOTTO MAX ont lieu deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Pour chaque jeu à 5 $, les joueurs obtiennent trois séries de sept numéros de un à cinquante. Les joueurs doivent faire correspondre les sept numéros de l'une ou l'autre de leurs séries aux sept numéros gagnants pour remporter le gros lot ou les lots MAXMILLIONS.

Le billet gagnant a été acheté à Shell, chemin Rutherford, à Concord.

Des gagnants à chaque tournant

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Tout pour ici - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLGtoday

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

Suivez-nous sur Twitter @PlaySmartOLG

ConnexOntario - Services de traitement du jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English

SOURCE OLG Winners

Communiqué envoyé le 29 janvier 2020 à 09:07 et diffusé par :