Avis aux médias - Des responsables du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique sur l'ébauche d'évaluation scientifique de la pollution plastique du Canada

Les représentants des médias sont priés de noter que des responsables ministériels d'Environnement et Changement climatique Canada et de Santé Canada tiendront une séance d'information technique pour discuter de la publication de l'ébauche...

Ce que d'autres considèrent comme des déchets, Fooditive y voit une ressource primaire. Son nouvel édulcorant 100 % naturel est produit à partir de restes de pommes et de poires, ce qui en fait un substitut de sucre sans produit chimique ni...

ClimatePartner, pionnier de la protection climatique pour les entreprises, annonce une croissance record en 2019 et va continuer d'étendre sa présence sur le marché international. Au cours de l'année 2019, ClimatePartner a travaillé avec plus de 500...