L'IEEE lance TechRxivtm, un nouveau serveur de préimpression pour les travaux de recherche non publiés





PISCATAWAY, New Jersey, 29 janvier 2020 /CNW/ - L'IEEE, la plus importante organisation professionnelle technique du monde qui se consacre à l'avancement de la technologie au bénéfice de l'humanité, annonce aujourd'hui le lancement de TechRxiv.org, un serveur de préimpression pour la communauté technologique mondiale. TechRxiv.org est un carrefour collaboratif multidisciplinaire qui facilitera la dissémination ouverte de découvertes scientifiques dans les domaines du génie électrique, de l'informatique et des technologies connexes. Il s'agit du plus récent ajout au programme grandissant de publication de l'EEE, lequel fournit aux auteurs des outils supplémentaires pour rehausser leurs travaux de recherche, soutenant la science ouverte.

TechRxiv.org est un registre gratuit qui permet aux chercheurs d'un vaste éventail de secteurs de partager les résultats préliminaires de leurs efforts avant qu'ils soient soumis à une révision par les pairs à des fins de publication. L'IEEE continue d'offrir aux chercheurs la possibilité de partager leurs constations préliminaires et de répondre aux commentaires et tenir compte des recommandations afin d'améliorer leur présentation avant que les pairs ne l'évaluent formellement en vue de la publier.

« L'IEEE soutient la science ouverte, et TechRxiv.org permet aux chercheurs de divers domaines de découverte de communiquer les résultats et les données de première ligne avec leurs collègues scientifiques et technologues avant qu'ils soient examinés par les pairs, puis publiés. En fonction des commentaires de nos auteurs, de nos membres et de l'ensemble de la collectivité d'ingénieurs, nous avons mis au point un serveur de préimpression ouvertement accessible et spécialisé pour l'ingénierie et la technologie qui vise un auditoire mondial », affirme Tapan K. Sarkar, vice-président des publications à l'IEEE.

TechRxiv.org aidera à influencer le rythme des découvertes scientifiques et de la diffusion de l'information en fournissant des communications techniques librement accessibles et pouvant être pleinement citées, chacune d'elles disposant de son propre DOI (digital object identifier - identifiant numérique d'objet). La démarche de préimpression favorise la collaboration et oriente les études en cours grâce à la rétroaction informelle d'autres chercheurs. De plus, le fait de soumettre les articles avant la révision formelle par les pairs et la publication aide à démontrer l'état de la technique des découvertes issues de la recherche.

En respectant les lignes directrices appropriées, un article pertinent soumis par l'entremise de TechRxiv.org peut tout de même être déposé formellement dans le cadre d'une conférence ou auprès d'une revue pour faire l'objet d'une révision officielle par les pairs et ensuite être publié, et ce, que cette publication émane de l'IEEE ou qu'elle provienne d'un autre éditeur.

Pour assurer que TechRxiv.org réponde aux besoins de la communauté technique, l'IEEE collabore étroitement avec une instance consultative formée de spécialistes provenant d'une vaste gamme de domaines, dont des universités et des organismes de recherche réputés, comme l'University of Maryland, l'University of Rochester, l'University of Texas à Dallas, Northeastern University, l'University of South Alabama et Raytheon Corporation. Tout dépôt soumis à TechRxiv.org est passé en revue avant d'être accepté par un comité d'experts. Même s'ils ne sont pas examinés par des pairs, les articles sont vérifiés pour éviter le plagiat et tout contenu inapproprié.

L'IEEE invite tous les chercheurs en génie électrique, en informatique et dans les domaines connexes à soumettre leurs travaux de recherche non publiés par l'entremise de www.techrxiv.org.

Liens connexes :

https://www.techrxiv.org

http://www.ieee.org

https://ieeexplore.ieee.org

À propos de l'IEEE

L'IEEE est la plus importante organisation professionnelle technique du monde vouée à l'avancement technologique au service de l'humanité. Grâce à ses publications de grand renom, ses conférences, ses normes technologiques et ses activités professionnelles et éducatives, l'IEEE se veut une voix digne de confiance dans une multitude de domaines allant des systèmes aérospatiaux, des ordinateurs et des télécommunications en passant par l'ingénierie biomédicale, l'énergie électrique et l'électronique grand public.

À propos de la bibliothèque numérique IEEE Xplore

IEEE Xplore donne accès à plus de cinq millions de documents en texte intégral provenant de certaines des publications les plus citées sur la planète visant le génie électrique, l'informatique et l'électronique. Elle regroupe du contenu issu de plus de 180 journaux et magazines, plus de 1 800 conférences annuelles, plus de 3 900 normes technologies actuelles, 3 600 livres numériques, et des centaines de formations eLearning de l'IEEE.

