Appel à candidatures : Le Prix Landsberg rend hommage à une ou un journaliste qui défend les intérêts des femmes

TORONTO, le 29 janv. 2020 /CNW/ - Les journalistes qui mettent en avant les questions d'égalité des femmes sont encouragés à poser leur candidature pour le prix Landsberg, présenté par la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) en association avec la Fondation canadienne des femmes. La date limite est fixée au 21 février 2020.

Le prix, d'une valeur de 5 000 dollars, porte le nom de Michele Landsberg en reconnaissance de son immense influence en tant que militante et modèle.

« Le prix Landsberg honore une journaliste, une féministe et une activiste légendaire qui a longtemps été un modèle pour les journalistes et la population canadienne qui comprennent que la démocratie dépend de l'égalité des droits et des chances pour tous », déclare Kathy English, rédactrice publique du Toronto Star, vice-présidente de la FJC et membre du jury Landsberg. « Ce prix important rend hommage aux journalistes dont le travail donne une voix aux droits des femmes et aux questions cruciales d'égalité dans notre pays ».

Créé pour faire entendre la voix des femmes et sensibiliser les médias aux questions féminines, ce prix récompense un ou une journaliste en activité, à salaire ou à la pige, qui effectue des recherches, des analyses et des reportages exceptionnels sur les questions relatives aux femmes dans une perspective de genre. Les journalistes travaillant pour la presse écrite, la radiodiffusion et les médias en ligne peuvent poser leur candidature. La personne gagnante recevra 5 000 $ de la Fondation canadienne des femmes.

La lauréate de l'année dernière était Connie Walker, qui développe actuellement un balado pour Gimlet Media, pour son travail de journaliste d'enquête et d'animatrice de Missing & Murdered : Finding Cleo, le podcast des émissions CBC News et CBC Podcasts qui ont exploré les dessous du mystère entourant la mort de Cleo Semaganis, une jeune fille crie arrachée à ses parents, et qui est morte des années plus tard aux États-Unis.

La personne gagnante sera sélectionnée par un jury composé de journalistes en activité et de Mme Landsberg.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.



À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est un chef de file du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. Par le financement, la recherche, la défense des intérêts des femmes et des filles, et le partage des connaissances, la Fondation s'efforce d'opérer un changement systémique et inclusif pour toutes les femmes. En soutenant des programmes communautaires, la Fondation renforce la capacité des femmes et des filles à échapper à la violence, sortir de la pauvreté, prendre confiance et accéder aux rôles de leadership. Fondée en 1991 pour répondre à un besoin criant en matière de philanthropie à l'intention des femmes, la Fondation canadienne des femmes est aujourd'hui l'une des plus importantes fondations de femmes au monde. Avec l'aide de ses donateurs et donatrices, la Fondation a recueilli plus de 90 millions de dollars et subventionné plus de 1 900 programmes partout au pays. Pour en savoir plus, visitez www.femmescanadiennes.org.



