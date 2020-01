Access annonce quatre nouvelles acquisitions au Canada : Étend sa présence à 60 marchés dans l'ensemble du pays





TORONTO, 29 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Access , le fournisseur de services de gestion des dossiers et de l'information (RIM) le plus important au monde, a annoncé aujourd'hui sa volonté de poursuivre sur sa lancée de desservir l'ensemble du Canada au moyen de ses récentes acquisitions de Command Records Management (London, Ontario), Shredder's, Inc. (Halifax, Nouvelle-Écosse), Access Records & Media Management (Victoria, Colombie-Britannique) et de Butler Box & Storage, Inc. (Vancouver, Colombie-Britannique). En 2019, Access a acquis un total de 6 entreprises au Canada.



Grâce à ces nouvelles acquisitions, Access offre maintenant un portefeuille approfondi et élargi de solutions de gouvernance et de gestion de l'information dans plus de 60 marchés canadiens. Access exerce ses activités d'un océan à l'autre au Canada, elle dessert la plupart des grandes villes et leurs régions environnantes, dont Victoria, Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Régina, Winnipeg, Ottawa, Toronto, Montréal, Québec, Saint John Nouveau-Brunswick, Halifax et Saint-Jean Terre-Neuve.

« Le besoin pour la gouvernance de l'information, la protection des données et la gestion des dossiers n'a jamais été plus important, alors que les données numériques connaissent une croissance exponentielle et que la plupart des entreprises exercent toujours leurs activités au moyen de documents papier », affirme Chad Bevington, vice-président principal d'Access pour le Canada. « Nous avons ce qu'il faut pour ceux qui font affaire au Canada. Notre solution de cycle de vie entier de l'information comprend le stockage hors site sûr, sécuritaire et efficace, un logiciel de gestion des documents, la destruction sécurisée et des capacités de consultation en gouvernance de l'information. Nous aidons nos clients à réduire leurs risques et à exercer leurs activités plus efficacement. »

Bevington a également affirmé, « Access a pour mission de faire progresser la façon dont le monde gère l'information en offrant le meilleur service qui soit. Alors que nous lançons notre marque et nos solutions dans l'ensemble du Canada, nous sommes ravis de partager notre approche de partenariat et nos idées novatrices avec nos clients canadiens existants et potentiels. Notre site Web, www.AccessCorp.com est une ressource formidable pour ceux qui désirent en savoir plus sur la gestion de l'information et l'ensemble complet de services, d'expertise et de technologies d'Access. »

Access dispose actuellement de plus de 300 équipiers dans l'ensemble du Canada, exploite plus de 30 centres d'archivage et plus de 120 véhicules avec le logo Access. En tout, Access a acquis et intégré 14 entreprises distinctes au Canada au cours des deux dernières années, créant ainsi une base solide sur laquelle continuer à investir et croître.

À propos d'Access

Access est le plus important fournisseur privé de services de gestion des dossiers et de l'information au monde, avec des activités aux États-Unis, au Canada, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Access fournit des services, une expertise et des technologies transformatrices pour améliorer l'efficacité et la conformité des organisations. Access aide les entreprises à gérer et à activer leurs informations essentielles d'entreprise grâce à des services de stockage hors site et de gestion de l'information, à des solutions de numérisation et de transformation numérique, à des logiciels de gestion des documents, dont CartaHR, CartaDC et CartaDC Essentials, et à des services sécuritaires de destruction. Durant 11 années consécutives, Access a été nommée entreprise Inc. 5000, un classement d'entreprises privées à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Pour plus de renseignements visitez https://www.accesscorp.com .

Pour obtenir plus d'informations pour les médias, communiquez avec :

Lisa Hendrickson, LCH Communications pour Access

516 767-8390

lisa@lchcommunications.com

