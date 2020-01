Rogers s'associe à Fleet Complete pour offrir aux entreprises canadiennes de la technologie essentielle pour la gestion de parcs de véhicules de nouvelle génération





Les offres permettront d'améliorer la sécurité des véhicules des parcs et des conducteurs grâce à des solutions télématiques de nouvelle génération.

Rogers offre aux entreprises et aux villes intelligentes les options réseau pour l'IdO les plus complètes sur son réseau LTE-M à l'échelle nationale.

TORONTO, 29 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Rogers Communications et Fleet Complete ont annoncé un partenariat stratégique pour offrir aux entreprises canadiennes une gamme complète de solutions rentables pour le suivi des actifs et la gestion de parcs de véhicules commerciaux. Cette collaboration permettra d'offrir des technologies connectées, y compris la localisation GPS des actifs et des véhicules, aux entreprises qui possèdent et exploitent des parcs de véhicules au Canada et aux États-Unis.

Avec cette annonce, Rogers offre désormais aux clients une plateforme de gestion intégrée permettant aux entreprises de tous les secteurs de proposer une expérience client exceptionnelle, en fournissant des preuves de livraison indiquant l'heure et le lieu de livraison ainsi que des estimations précises de l'heure d'arrivée. Elle offre une solution regorgeant de fonctions qui effectue le suivi de la productivité des véhicules et le comportement des conducteurs, permet la localisation des véhicules de façon continue et aide à prévenir les pannes potentielles au moyen de l'entretien prévu.

« En partenariat avec Fleet Complete, Rogers offre aux entreprises canadiennes les dernières solutions essentielles de gestion de parcs de véhicules, a déclaré Dean Prevost, président, Rogers service Affaires. Avec la plateforme IdO novatrice de Fleet Complete, propulsée sur le réseau de confiance au pays[1], nous permettons aux entreprises de toutes tailles possédant des parcs de véhicules d'améliorer l'expérience client et d'utiliser des technologies intelligentes pour augmenter la rentabilité et la sécurité. »

De plus, Rogers MC Fleet Complete pourra aider les municipalités à développer des villes plus intelligentes grâce à la visibilité et à l'optimisation des parcs de véhicules, y compris les véhicules de transport en commun et ceux utilisés pour les travaux d'entretien urbain.

« Nous sommes très heureux de nous associer avec Rogers, un chef de file de l'IdO, pour proposer des solutions télématiques de pointe à plus d'entreprises canadiennes, a déclaré Tony Lourakis, fondateur et chef de la direction de Fleet Complete. Ensemble, nous offrirons des solutions intelligentes aux municipalités et de nouvelles occasions aux gens qu'elles desservent. »

Les solutions Rogers Fleet Complete sont propulsées sur le réseau LTE de catégorie M1 (LTE-M) de Rogers, une option de réseau étendu à faible consommation d'énergie pour les clients de l'IdO. Ce réseau étendu à faible consommation d'énergie utilisant l'équipement du fournisseur Ericsson sert de tremplin au réseau 5G de Rogers dont le déploiement est amorcé dans les centres-villes de Vancouver, Toronto, Ottawa et Montréal. Ce réseau couvrira 20 autres marchés d'ici la fin de l'année. Avec ces investissements et ces partenariats stratégiques clés, Rogers respecte son engagement pluriannuel visant à offrir la 5G aux Canadiens et à favoriser l'innovation au Canada.

Rogers continue d'étendre sa gamme de solutions IdO pour répondre aux besoins des entreprises et des municipalités canadiennes. Pour en savoir plus sur les solutions de gestion de parcs de véhicules de Rogers, consultez rogers.com/flotte.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

[1] D'après le nombre total d'abonnés sans-fil.

SOURCE : Rogers Communications Canada Inc. ? Français

Pour en savoir plus : media@rci.rogers.com, 647-747-5118.

À propos de Fleet Complete®

Fleet Complete® est un fournisseur mondial de premier rang de technologies de véhicules connectés offrant des solutions essentielles de gestion de flottes, d'actifs et des effectifs mobiles. La société dessert environ 600 000 abonnés et plus de 35 000 entreprises au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie et dans toute l'Europe. Elle entretient des partenariats de distribution stratégiques avec AT&T aux États-Unis et au Mexique, TELUS et Rogers au Canada, Telstra en Australie et Deutsche Telekom (T-Mobile) dans plusieurs pays européens. Fleet Complete cultive de solides partenariats FEO avec des leaders du marché mondial comme General Motors, Toyota, Mitsubishi Australia et Cummins, entre autres. Ayant remporté de nombreux prix pour son innovation et sa croissance, elle demeure l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fleetcomplete.com.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2020 à 09:05 et diffusé par :