Dynamisme et concurrence au sein d'une collectivité de plus en plus diversifiée : Annonce des « Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale » de cette année

OTTAWA, le 29 janv. 2020 /CNW/ - OEuvrant dans l'un des marchés du travail les plus concurrentiels du pays, les employeurs de la région de la capitale nationale travaillent plus fort pour attirer des employés talentueux. Les employeurs des secteurs public et privé empruntent les meilleurs avantages les uns des autres, ajoutant une touche d'innovation et rendant leurs lieux de travail plus attrayants pour la population de plus en plus diversifiée de la région. Les meilleures organisations ont été reconnues ce matin alors que les lauréats du concours des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale de cette année ont été annoncés par Mediacorp Canada Inc., organisateur du projet annuel des 100 meilleurs employeurs au Canada.

« La région de la capitale nationale a la chance de pouvoir compter à la fois sur un secteur privé dynamique et sur une fonction publique forte qui soutient un pays en pleine croissance », déclare Richard Yerema, rédacteur en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. « En tant que rédacteurs, nous nous intéressons particulièrement aux pratiques en milieu de travail qui migrent entre ces secteurs, car les employeurs se font concurrence pour attirer et retenir les meilleurs talents. Cela aide non seulement les chercheurs d'emploi de la région, mais aussi les employeurs, qui sont en mesure de bâtir des organisations durables de calibre mondial. »

Les lauréats du concours de cette année offrent d'excellents avantages sociaux en milieu de travail qui soutiennent les employés tout au long de leur carrière, qu'il s'agisse de stages, de formation, de congés de maternité ou parentaux, ou encore d'aide à la retraite et d'épargne.

« La diversité croissante de la main-d'oeuvre dans la région de la capitale nationale est également un sujet sous-déclaré », ajoute Anthony Meehan, éditeur du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada à Mediacorp. « La région d'Ottawa a réussi à attirer un nombre important de nouveaux Canadiens qualifiés, ce qui a aidé les employeurs à prendre de l'expansion. Aujourd'hui, plus du quart des résidents d'Ottawa sont de nouveaux immigrants, et la démographie de cette population croissante aidera l'économie de la région à croître pour les années à venir. »

Le concours des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale, qui en est maintenant à sa 15e édition, est une distinction spéciale visant à reconnaître les employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués par les rédacteurs du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada en fonction des mêmes critères que le concours national : (1) le lieu de travail physique; (2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; (6) la gestion du rendement; (7) la formation et le perfectionnement; et (8) l'engagement dans la collectivité. Les employeurs sont comparés à d'autres organismes du même domaine pour déterminer lesquels offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes. Le concours annuel est ouvert à tout employeur dont le siège social se trouve dans la région d'Ottawa-Gatineau; les employeurs de toutes tailles peuvent présenter leur candidature, qu'ils oeuvrent dans le secteur privé ou public.

Établie en 1992, la société Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada qui comprend 18 concours régionaux et spécialisés joignant plus de 15 millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux. Mediacorp exploite également Eluta.ca, le moteur de recherche d'emploi le plus important au Canada, qui comprend des commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada et qui est maintenant consulté par des millions d'utilisateurs chaque année. La société Mediacorp organise également le Sommet des meilleurs employeurs, la conférence la plus importante au Canada pour les cadres supérieurs en ressources humaines. La conférence de cette année a eu lieu à l'hôtel Four Seasons en novembre et a inclus une prestation spéciale de Coeur de Pirate, l'une des chanteuses les plus populaires du monde francophone.

La liste complète des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour 2020 a été annoncée dans un magazine spécial publié dans le journal Ottawa Citizen ce matin. Les raisons de ce choix, accompagnées de centaines d'histoires et de photos des meilleurs employeurs, ont aussi été publiées par les rédacteurs ce matin, et vous pouvez les découvrir à la page d'accueil du concours.

