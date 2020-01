L'évolution des aspirations professionnelles au coeur d'un sondage présenté par AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi





MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Ayant pour mission d'aider les Québécois et Québécoises à trouver leur X, et ce, à toutes étapes de leur vie, AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi, dévoile sa toute nouvelle étude mettant l'accent sur l'évolution des aspirations professionnelles au fil du temps.

Selon le sondage réalisé auprès de 1 000 personnes en décembre 2019, 83 % des travailleurs estiment que leur métier de rêve a évolué au cours de leur vie. Si seulement 22 % des travailleurs occupent l'emploi dont ils rêvaient lorsqu'ils étaient jeunes, il est intéressant de constater que 50 % des gens ignoraient l'existence même du métier qu'ils occupent aujourd'hui. Ainsi, si beaucoup rêvaient de devenir médecins ou enseignants lorsqu'ils étaient jeunes, ils ont découvert des professions méconnues ou moins traditionnelles tout au long de leur parcours. Il est important de rappeler qu'un individu aura en moyenne 3 carrières et 10 emplois différents au courant de sa vie.

« Ces chiffres reflètent bien la nouvelle réalité du marché du travail. Les intérêts et les aspirations professionnelles des gens évoluent, de même que leur situation personnelle. Ce sont quand même 45 % des travailleurs québécois qui estiment ne pas être épanouis en emploi. Les centres-conseils en emploi peuvent guider, accompagner et outiller la population advenant une perte d'emploi, un retour sur le marché du travail ou un changement de carrière », soutient Valérie Roy, directrice générale d'AXTRA.

Trop jeunes pour prendre une décision de carrière?

Selon le sondage réalisé par Callosum, la moitié des Québécois croit qu'à 16 ans, les jeunes ne sont pas en mesure de prendre des décisions éclairées quant à leur futur métier. D'ailleurs, 73 % des travailleurs interrogés affirment que, lorsqu'ils étaient jeunes, ils ne savaient pas vraiment quel emploi ils souhaitaient occuper plus tard.

« Dans un marché du travail en constante évolution, il est rare qu'un individu occupe toute sa vie le métier qu'il a choisi étant enfant ou adolescent. Les parcours professionnels sont maintenant beaucoup plus longs qu'avant et parsemés de transitions. S'il est important d'accompagner les jeunes dans leur premier choix de carrière, il faut aussi aider tous les individus à trouver leur deuxième, troisième ou même cinquième X, pour leur permettre de s'épanouir au travail et de contribuer pleinement à l'économie et à la société », ajoute Valérie Roy.

TrouvetonX.ca aiguille des milliers d'individus

Dans la dernière année, le site Web TrouvetonX.ca a permis d'aider plus de 15 000 personnes. Mise sur pied en septembre 2018, la plateforme a pour but d'appuyer rapidement, mais surtout efficacement la population à trouver le centre-conseil en emploi qui correspond le mieux à ses besoins en géolocalisant les services disponibles à proximité et en proposant des articles d'experts reconnus.

À propos d'AXTRA

AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi, est un organisme à but non lucratif (OBNL) constitué depuis 1987. L'Alliance regroupe 91 centres-conseils en emploi à travers la province, oeuvrant à l'intégration en emploi de tous les Québécois et Québécoises. De plus, ce sont au-delà de 1 500 professionnels qui accompagnent annuellement quelque 80 000 personnes afin de trouver un nouvel emploi, faire un changement de carrière ou effectuer un retour sur le marché du travail.

www.trouvetonx.ca

SOURCE AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi

Communiqué envoyé le 29 janvier 2020 à 07:30 et diffusé par :