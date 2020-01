Des intervenants et experts se penchent sur les tendances qui repoussent les limites du mentorat « Au-delà des frontières »





MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Plus de 200 personnes sont réunies aujourd'hui au Centre Mont-Royal à Montréal pour assister au Forum du mentorat ayant pour thème : « Le mentorat au-delà des frontières ». Une série de panels et de conférences y abordent, entre autres, l'efficacité du mentorat comme moyen de dépasser les frontières, pourtant visibles, qui limitent l'égalité, l'équité et l'inclusion pour certains groupes de personnes. Organisé par Mentorat Québec et ses partenaires, ce forum s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition du Mois du mentorat qui s'est déroulée en janvier partout au Québec. Cet événement est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

« Je suis fier d'appuyer financièrement la tenue de ce forum, qui fait la promotion du mentorat et de ses nombreux avantages. C'est une pratique qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années et accélère même l'apprentissage et la maitrise des notions et des pratiques propres à certains métiers. Les employeurs ont donc avantage à promouvoir le partage des connaissances pour se démarquer, maximiser leur productivité et favoriser un climat d'entraide », souligne M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Avec ce forum entièrement dédié aux meilleures pratiques mentorales, Mentorat Québec confirme son rôle de carrefour de connaissances en mettant en commun les réflexions et les savoirs d'intervenants de qualité et d'experts en mentorat, affirme Mme Marianne Lefebvre, présidente de Mentorat Québec. Si le mentorat existe depuis longtemps dans le monde des affaires, il prend aujourd'hui des formes beaucoup plus variées pour répondre à des besoins spécifiques au sein de divers secteurs de la société, tout en conservant son principe essentiel qui est de donner au suivant ».

Dans une série de tables rondes, d'ateliers et de conférences, les dimensions de mieux-être, d'esprit entrepreneurial, d'intergénération, de leadership et d'expression de soi feront l'objet des présentations suivantes :

Donner au suivant pour enrichir la vie

Robert Dutton, professeur associé à HEC Montréal

Initiateur et mécène du programme Parcours Leadership des Carabins de l'Université de Montréal, Robert Dutton expliquera comment il a développé un programme de mentorat visant à faciliter la transition des étudiants, de la vie intense combinant le sport d'élite et des études exigeantes, vers la vie active du monde du travail. Donner au suivant est pour lui une manière d'exprimer ses valeurs.

Le mentorat au service de l'autonomie et du dépassement de soi

Jeannine Messier, présidente des Agricultrices du Québec

Dali Hammouch, directeur principal, développement des personnes et du leadership, ressources humaines et communications, Desjardins

Léa Naubert, étudiante en entrepreneuriat, Collège régional Champlain de Saint-Lambert

Il existe souvent des frontières qui sont difficiles à comprendre ou à identifier clairement. Les conférenciers souligneront comment le mentorat permet d'ouvrir les horizons des individus et de découvrir des talents et des forces qu'ils n'avaient pas reconnus eux-mêmes.

Le mentorat pour favoriser le mieux-être de l'individu et de la société

Dre Dominique Deschênes, médecin de famille, présidente du comité de programme de mentorat du Collège québécois des médecins de famille (CQMF)

Des études démontrent que les médecins qui débutent dans leur pratique composent avec un niveau d'anxiété particulièrement important. La Dre Deschênes abordera cet aspect en expliquant les impacts positifs que peut avoir l'accompagnement d'un mentor expérimenté dans l'atténuation des facteurs d'anxiété, entre autres.

Briser l'isolement social des générations grâce au mentorat

Pour Les YMCA du Québec, Nicolas Greenfield, coordonnateur, développement et formation et Fanny Desseaux, coordonnatrice du programme, secteur réussite scolaire

Mélissa Lefebvre, enseignante, réalisatrice de Racines croisées, École Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont

Les conférenciers présenteront différentes initiatives mentorales mises en place par leur organisation, qui visent à briser l'isolement social des générations, tant chez les jeunes que chez les aînés.

Le mentorat au service de l'avancement, de l'égalité et de l'inclusion

Kathy Baig, présidente, Ordre des ingénieurs du Québec

Lucie Santoro, directrice, Initiative de la Fondation Martin

Bibiana Pulido, directrice générale, Réseau interuniversitaire québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion

Maintenant que l'on reconnaît qu'il existe des frontières bien visibles dans notre société qui limitent l'avancement de certains groupes de personnes, les conférencières discuteront d'approches efficaces qui permettent de briser certaines croyances basées sur l'ignorance ou la discrimination.

S'avoir s'entourer pour mieux entreprendre

Pierre Duhamel, directeur général, Fondation de l'entrepreneurship et du Réseau M

Thomas Martinuzzo, directeur des investissements et innovation, Fonds de solidarité FTQ

Que ce soit comme entrepreneur, dirigeant ou professionnel, personne ne peut réussir seul. La présentation de MM. Duhamel et Martinuzzo portera sur l'importance de l'encadrement et du mentorat dans un contexte de vie professionnelle et personnelle.

Créer l'espace d'apprentissage pour révéler le leadership

Benoit Savard, président de Skillable et associé chez SPB

On voit davantage apparaître un leadership plus conscient, plus introspectif où la flexibilité et la capacité d'apprentissage sont essentielles. Cette conférence permettra de découvrir le développement du leadership sous une autre perspective.

Le mentorat au service de la transmission des connaissances et de l'expression de soi

Claude Paiement, directeur, Théâtre Harpagon et mentor du Théâtre à ciel ouvert de Laval

Brigitte Monneau, directrice générale, Femmes du cinéma, télévision et médias numériques

Alyson Francillon, chargée de projets et services aux étudiants-athlètes, Fondation de l'athlète d'excellence du Québec, assistante-entraineuse des Carabins de Montréal

Ce panel plongera les participants dans un univers où il est possible d'imaginer ce que le mentorat peut faire pour nous amener au-delà des frontières, par l'expression de soi et la transmission des connaissances.

Pour en savoir plus sur le mentorat, les outils qui en traitent, dont la Trousse mentorale et les services offerts par Mentorat Québec : visitez le site mentoratquebec.org. Joignez-vous à la communauté de Mentorat Québec sur Facebook, LinkedIn et Twitter et alimentez la conversation avec le mot-clic #forumdumentorat.

Mentorat Québec tient à remercier ses partenaires de l'événement : ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (partenaire présentateur de l'événement), Desjardins, Fonds de solidarité FTQ, Réseau M, Technologia, Élo, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, 12H30 Design et Grands Frères Grandes Soeurs du Grand Montréal.

À propos de Mentorat Québec

Depuis 2002, Mentorat Québec poursuit sa mission de favoriser et de promouvoir la culture mentorale au Québec en étant une source de référence générale pour les organisations et les individus et en contribuant à l'avancement des connaissances sur le mentorat. Mentorat Québec joue des rôles de veille et d'information, de sensibilisation, de promotion et de facilitation du réseautage entre les intervenants des diverses communautés intéressées par le mentorat.

