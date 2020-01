BLACKYAK annonce sa collection automne/hiver 2020/2021





Emportez votre propre climat

MUNICH, 29 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Avec l'annonce de sa collection automne/hiver 2020/2021, BLACKYAK reste fidèle à elle-même : l'innovation, la perfection technique et une protection maximale contre les éléments sont ses objectifs ultimes. Notre corps dispose d'un système de climatisation intégré. Il nous garde au chaud quand il fait froid et nous refroidit quand il fait chaud. Mais les performances de ce système de climat corporel sont limitées. C'est pourquoi BLACKYAK aide ses clients à maintenir leur climat personnel même dans des situations extrêmes, que ce soit sur un sommet montagneux orageux ou dans le froid glacial de l'Arctique.

Pour protéger les alpinistes dans leurs missions et leur fournir le meilleur équipement possible, BLACKYAK s'attache à développer des vêtements techniques et fonctionnels. « Nous sommes une marque entièrement dédiée à la montagne. Nos groupes cibles sont les alpinistes, les skieurs de haute montagne et tous ceux qui souhaitent être protégés du froid, du vent et de l'humidité lors de leurs activités de plein air », explique Maximilian Nortz, directeur général des activités internationales chez BLACKYAK.

Afin de respecter les exigences qu'elle s'est fixées pour ses produits, BLACKYAK a installé son propre centre de développement au siège de la société à Munich à l'automne 2019. De l'idée de départ aux dessins techniques, les prototypes opérationnels peuvent y être produits. Sa gamme de machines va des simples machines à coudre aux coupeuses laser en passant par des machines à étancher et à coller. « Les connaissances que nous dégageons de nos processus de développement peuvent être partagées avec les fournisseurs et les producteurs sans délai. Cela nous permet d'avoir davantage d'influence sur le développement de nouveaux tissus tout en nous assurant des processus de production de la plus haute qualité », a expliqué Maximilian Nortz, qui met également l'accent sur la durabilité qui en résulte : « Un bon produit dure plus longtemps que deux mauvais. Il protège également les alpinistes dans des situations extrêmes. »

De nouveaux matériaux

BLACKYAK franchit une nouvelle étape vers la durabilité en matière de duvet. Dans ce domaine, BLACKYAK travaille avec la société Re:Down®, qui recycle les vieux duvets de couettes, etc. et les traite afin qu'ils soient réutilisés. Par ailleurs, BLACKYAK utilise pour la première fois dans sa collection la technologie RECCO®, un dispositif de sécurité pour les personnes ensevelies ou blessées dans des endroits reculés. RECCO® est utilisée dans la version haute montagne de la veste Barzona et du pantalon Amrit.

PRODUITS PHARES

RENDENA

La veste en duvet super légère Rendena présente deux particularités : une capuche déboutonnable à la conception entièrement nouvelle et des compartiments de duvet se chevauchant au niveau du tronc et du haut des bras afin d'éviter les ponts thermiques. Les compartiments de duvet sont remplis de duvet d'oie (90/10) de 800 cuin certifié RDS et imperméabilisés par traitement déperlant durable (DWR). Le duvet est protégé par un tissu extérieur CORDURA® 20D léger, robuste et satiné, le tout rehaussé d'une tête de yak stylisée.

ATA

Compacte, légère et chaude, Ata est la veste hybride idéale pour les skieurs de haute montagne. Elle peut aussi bien être portée en couche intermédiaire qu'en couche extérieure. Trois différents tissus extérieurs CORDURA® lui confèrent extensibilité, confort, respirabilité et durabilité. La fibre Polartec® Alpha® Direct procure de la chaleur sur la poitrine et le dos, tandis que les manches, les flancs et la capuche sont garnis d'isolant Climashield® Apex.

BARZONA BC et AMRIT BC

La combinaison idéale pour ceux qui s'aventurent hors des sentiers battus : la veste Barzona BC et le pantalon Amrit BC. Imperméabilité, respirabilité et robustesse sont les qualités que leur confère le GORE-TEX PRO. Pour la veste Barzona BC, BLACKYAK a utilisé différentes épaisseurs de tissu pour des performances maximales. Le matériau a une épaisseur de 70 deniers dans les zones de forte usure, comme les épaules ou autour du harnais d'escalade, et une épaisseur de 30 deniers sur le dos, la poitrine et la capuche pour assurer une respirabilité encore plus importante. Les grandes poches placées sur la poitrine sont traversantes, ce qui permet d'atteindre les poches poitrines du pantalon Amrit BC ou les poches d'une couche intermédiaire.

Le pantalon Amrit BC est également doté de GORE-TEX PRO 70D et d'une nouvelle coupe. La grande liberté de mouvement, la protection maximale et la grande respirabilité de ce pantalon donnent aux skieurs de haute montagne évoluant dans des conditions extrêmes les meilleures chances d'atteindre leurs objectifs.

Fondée en 1973 à Séoul (Corée), BLACKYAK est l'une des principales marques de vêtements de plein air au monde. Depuis 2016, cette marque de premier plan est également présente sur le marché européen et a remporté plusieurs prix d'innovation grâce à sa qualité testée en conditions réelles, à des technologies de pointe et à un langage de conception individuel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1083467/BLACKYAK_has_won_2_ISPO_Awards_at_ISPO_Munich_2020.jpg

