Invitation aux médias - Ouverture d'une quatrième Maison Bleue





MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Maison Bleue annonce l'ouverture officielle de son quatrième centre de périnatalité sociale qui sera situé dans l'arrondissement de Verdun, à Montréal. Grâce à l'appui de ses collaborateurs et à la générosité de ses partenaires et donateurs, La Maison Bleue pourra accompagner des femmes enceintes vivant en situation de vulnérabilité ainsi que leur famille, dans un quartier où les besoins sont manifestes. Ce projet est rendu possible grâce à la contribution du ministère de la Santé et des Services sociaux, un soutien qui souligne la pertinence du rôle, de la structure et de la qualité des services.

Quoi : Ouverture de la Maison Bleue Verdun Quand : Mercredi 29 janvier, de 17 h à 19 h Où : 4936, rue de Verdun, Montréal, QC H4G 1N3 Demandes d'entrevue : Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent mener des entrevues avec Guylaine Tremblay, marraine de la Maison Bleue ou Amélie Sigouin, directrice générale de la Maison Bleue, sont invités à s'adresser à Gabriel Brunet.

